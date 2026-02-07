Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt situației. Ajunși la locuința femeii, ofițerii au auzit zgomote, dar nimeni nu le-a deschis ușa. Temându-se pentru starea femeii, au apelat la ajutorul pompierilor pentru a intra în apartament.

Cu toate acestea, când polițiștii au intrat, au fost întâmpinați cu o tiradă de insulte. Rămâne neclar motivul pentru care femeia a efectuat atât de multe apeluri. Potrivit poliției, aceasta a folosit mai multe telefoane pentru a efectua apelurile. Femeia este acum anchetată pentru abuz de către serviciul de urgență.

Astfel de cazuri nu sunt izolate. În Elveția, abuzul de apeluri de urgență a pus adesea în dificultate forțele de intervenție. În 2021, o femeie de 34 de ani din cantonul St. Gallen, cunoscută sub numele de Maya R.*, a alertat în mod repetat poliția prin apeluri false.

Aceasta a inventat situații de urgență precum violență domestică sau tentative de suicid pentru a determina echipele de intervenție să acționeze. Motivul? Potrivit documentelor judiciare, femeia era fascinată de munca poliției.

Un alt caz notabil este cel al unui bărbat de 40 de ani din regiunea Thun, care între iunie 2016 și martie 2018 a efectuat peste 600 de apeluri abuzive la numărul 117, conform Berner Zeitung.

Acesta a fost sancționat cu două ordine de penalizare și a trebuit să plătească amenzi în valoare totală de 8.400 de franci elvețieni.

Problema apelurilor nejustificate nu se limitează doar la cazuri extreme. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Cantonală Valais la sfârșitul anului 2024, aproximativ o treime din apelurile la numerele de urgență nu reprezintă situații reale de urgență.

„Din păcate, observăm că aproximativ o treime din apeluri sunt cereri de informații simple, care nu constituie urgențe”, au precizat reprezentanții poliției.

Aceștia au reamintit că pentru întrebări generale, oamenii pot apela secțiile locale de poliție, ale căror numere sunt disponibile în anuare sau pe site-ul www.polizeiwallis.ch.

Abuzul asupra numărului de urgență este considerat o infracțiune gravă.

„Se consideră abuz apelarea numerelor de urgență precum 117 (poliție), 118 (pompieri), 144 (ambulanță) sau 112 fără un motiv real. Printre exemple se numără raportările false intenționate, apelurile repetate fără urgență sau apelurile în glumă”, a explicat Poliția Cantonală Berna.

Kenneth Jones, reprezentant al Poliției Cantonale Zürich, a adăugat: „Alarmarea abuzivă este interzisă și pedepsită conform art. 128 din Codul Penal. Aceste acțiuni pot împiedica preluarea altor apeluri de urgență sau pot bloca resursele forțelor de intervenție”.

Totodată, persoanele responsabile pot fi obligate să suporte costurile intervențiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE