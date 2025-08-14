Deocamdată, nu se cunoaște motivul crimei. Agresorul s-ar fi năpustit asupra femeii cu un cuțit și a înjunghiat-o mortal, în gât.

„A făcut pareză la cap, a ieşit din spital, nu avea unde să se ducă, decât la nepoata noastră, acolo, în Mogoşoaia”, a povestit o rudă a victimei.

Nimeni nu ştie cum şi nici din ce motiv a pornit conflictul. Însă finalul a fost crunt – femeia nu a putut să se opună și a fost omorâtă cu o lovitură de cuțit.

Imediat după comiterea faptei, criminalul a fugit, abandonându-și victima într-o baltă de sânge. A fost însă capturat de polițiști, câteva ore mai târziu, în sectorul 1 din Capitală.

Până în momentul tragediei, spun anchetatorii, nu au existat alte sesizări sau plângeri. Poliţiştii urmează să stabilească ce l-a determinat pe bărbat să-i ia viața femeii.