Cuprins:
Victima se ascunsese în baie
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, incidentul s-a petrecut în dimineața de 12 august. Suspectul a mers la casa tatălui său din Zărnești și, după ce a forțat mai multe uși din interior, a reușit să ajungă la acesta, care se refugiase în baie.
Anchetatorii spun că bărbatul și-ar fi atacat tatăl cu un burghiu, aplicându-i mai multe lovituri în diferite zone ale corpului, inclusiv la nivelul capului. Leziunile au fost fatale.
Reținut și acuzat de omor
În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea suspectului pentru 24 de ore, sub acuzația de violență în familie urmată de omor. Pe 13 august, a fost înaintată instanței propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Autoritățile subliniază că aceste informații sunt prezentate cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție, ancheta fiind în desfășurare.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.