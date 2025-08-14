Victima se ascunsese în baie

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, incidentul s-a petrecut în dimineața de 12 august. Suspectul a mers la casa tatălui său din Zărnești și, după ce a forțat mai multe uși din interior, a reușit să ajungă la acesta, care se refugiase în baie.

Anchetatorii spun că bărbatul și-ar fi atacat tatăl cu un burghiu, aplicându-i mai multe lovituri în diferite zone ale corpului, inclusiv la nivelul capului. Leziunile au fost fatale.

Reținut și acuzat de omor

În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea suspectului pentru 24 de ore, sub acuzația de violență în familie urmată de omor. Pe 13 august, a fost înaintată instanței propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază că aceste informații sunt prezentate cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție, ancheta fiind în desfășurare.

