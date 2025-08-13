Potrivit unor surse apropiate anchetei, victima a fost menținută în viață cu ajutorul aparatelor pentru a permite prelevarea de organe ce vor salva alte vieți.

Mama și fratele său au fost înmormântați săptămâna trecută, după o crimă ce a cutremurat întreg județul Teleorman.

În dimineața de 5 august, echipajele de intervenție au găsit la fața locului o scenă de groază. Medicul Cătălin Sardan, aflat pe ambulanță, a observat că bărbatul prezenta încă semne vitale și a început resuscitarea printre trupurile neînsuflețite.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Alexandria, unde medicii UPU au reușit să o stabilizeze temporar, iar apoi a fost transferată cu elicopterul SMURD la un spital din Capitală, însă, din păcate, nu a supraviețuit.

Agresorul este un recidivist eliberat condiționat în ianuarie, după ce a ispășit 20 de ani de închisoare pentru o crimă comisă în gara din Alexandria.

Înarmat cu un topor, acesta și-a atacat rudele, omorând pe loc o femeie și pe unul dintre fiii acesteia, iar pe celălalt l-a rănit grav.

Ulterior, și-a târât victimele dezbrăcate în mijlocul drumului și le-ar fi spus vecinilor că „vrea să se întoarcă în pușcărie”, existând indicii că intenționa să le incendieze.

Bărbatul a fost arestat preventiv, iar ancheta este în desfășurare pentru a clarifica toate detaliile acestui caz șocant.

