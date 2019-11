De Octavian Cojocaru,

Femeia, iubitoare de animale, avea o pisică siameză. Animalul a zgâriat-o și a infectat-o cu o bacterie care-i „mănâncă” carnea, a informat Mirror.

Pisica botezată Chan a zgâriat-o pe mână. Zona a început să se inflameze și a căpătat culoarea roșu aprins.

Shirley a început să se simtă stări de amețeală, confuzie, lipsa apetitului și dureri musculare din ce în ce mai intense.

Shirley a înțeles că e vorba despre ceva grav abia când zona s-a umflat și, din roșie a devenit neagră.

Femeia a ajuns de urgență la spital și a fost diagnosticată cu septicemie, șoc septic, probleme la organele interne, pneumonie și fascită necrozantă.

A fost în comă indusă timp de cinci zile

Shirley a fost operată imediat pentru îndepărtarea țesutului infectat și a fost în comă indusă timp de cinci zile.

Shirley a stat două luni internată în spital și a suferit și alte intervenții chirurgicale. În timpul spitalizării, ea a trecut și prin alte probleme medicale, a avut chiar și două infarcturi.

Într-un final, femeia a fost externată și s-a întors acasă. Dar a renunțat la pisica în valoare de 400 de lire sterline pe care o cumpărase de la un crescător când animalul avea zece săptămâni.

Pisica a ajuns la fiica ei

„Nu a fost niciodată drăguță cu mine, se îndepărta de câte ori putea. Pe măsură ce a crescut, Chan a devenit tot mai agresiv, mușca, zgâria.

În ziua în care m-a zgâriat, am vrut să-l iau în brațe. Am crezut că o să mor. N-am crezut că pot trece prin așa ceva de la o simplă zgârietură”, a dezvăluit Shirley Hair.

„După ce am ieșit din comă am devenit paranoică din cauza combinației de infecție și medicamente”, a mai precizat Shirley.

Copiii mei, Zoe (46 de ani), Jessica (40 de ani), James (38 de ani) și Rosie (34 de ani) au petrecut ore întregi lângă noptiera ei, pentru a-i da medicamentele la timp.

„După tot ce s-a întâmplat, am realizat că nu mai pot s-o țin pe pisica Chan. Fiica mea Zoe s-a oferit s-o ia ea”, a încheiat Shirley Hair.

