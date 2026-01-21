Incidentul a fost raportat de un biciclist care a observat căderea și a alertat autoritățile, determinând o intervenție complexă pentru salvare.

Pompierii au intervenit rapid, aproape de miezul nopții, la locul accidentului, dar, din cauza terenului dificil, salvarea victimei a fost realizată cu ajutorul alpiniștilor.

„Echipajele au coborât în rapel, iar femeia a fost transportată pe targă până la ambulanța Crucii Roșii”, a declarat un reprezentant al pompierilor.

Surprinzător, femeia părea a fi nevătămată în ciuda căderii periculoase. Potrivit poliției din Oberösterreich, aceasta a refuzat să fie examinată medical, afirmând că nu are nevoie de îngrijiri.

După ce a fost salvată, femeia a spus că nu este rănită și nu dorește să fie dusă la spital”, confirmă autoritățile.

Detaliul care a atras atenția autorităților a fost destinația preferată a femeii. În loc să accepte îngrijiri medicale, aceasta a cerut să fie dusă la un bordel din apropiere.

Poliția nu a putut confirma dacă aceasta locuia în bordel sau dacă se afla acolo doar pentru „alte motive”. În Austria, prostituția este legală și reglementată.

Potrivit declarațiilor, femeia a alunecat și a căzut. Nu există suspiciuni de altă natură”, au adăugat oficialii.

