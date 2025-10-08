Laura McPherson din Duffield, Derbyshire, centrul Angliei, a susținut timp de 5 ani că suferă de cancer cervical, ovarian, de colon, intestinal și de sân.

Ea și-a convins chiar și fata că va muri în curând. Partenerul ei de atunci, Jon Leonard, i-a cumpărat un ceas Rolex de 30.000 de lire sterline (34.500 de euro) și i-a dat peste 24.248 de lire, circa 27.800 de euro pentru presupusul tratament.

McPherson a cheltuit însă banii pe o vacanță la o stațiune de lux din Austria și o operație de mărire a sânilor în Manchester.

Minciuna a început în 2017

McPherson i-a spus lui Leonard în 2017 că a fost diagnosticată cu cancer cervical. Ea a pretins ulterior că a avut o histerectomie în 2020, dar a fost văzută urcând pe un munte două zile mai târziu.

În același an, ea a susținut că are nevoie de o mastectomie (intervenție chirurgicală ce implică îndepărtarea totală sau parțială a sânului, fiind utilizată pentru tratarea sau prevenirea cancerului mamar), dar a folosit ocazia pentru a-și face o operație de mărire a sânilor pe cheltuiala lui Leonard.

Leonard a încercat să îi facă o programare la unul dintre cei mai buni specialiști în cancer din Marea Britanie, dar McPherson a insistat că preferă tratamentul NHS, sistemul de stat.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Leonard a primit mesaje pe rețelele sociale de la persoane care spuneau că McPherson pretinsese că are cancer și în trecut.

Un fost coleg de școală a avertizat: „A mințit că are cancer încă de când era la școală în Highlands. În sfârșit a fost prinsă”.

2 ani cu suspendare, 5 nopți pe săptămână de arest la domiciliu, obligată să returneze banii

La o audiere la Curtea din Derby, judecătorul i-a ordonat lui McPherson să îi returneze lui Leonard 30.714 lire sterline (35.300 de euro) până pe 5 ianuarie.

McPherson, care are doi copii dintr-un mariaj anterior, a recunoscut anterior frauda și a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani și arest la domiciliu 5 nopți pe săptămână.

„S-a terminat, în sfârșit. Este sfârșitul a 8 ani și jumătate dificili. Ea nu a avut niciodată cancer și acum a ieșit la iveală că pretinde că are cancer încă de când era la liceu, cu mult înainte să o cunosc. A fost demascată ca fiind individul oribil, mincinos și manipulator care este”, a declarat Leonard.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Robert Diaconeasa (DaddyCool), la „Fericiți, nu perfecți”: „Am fost la un pas de moarte din cauza muncii extreme”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
Unica.ro
În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Analiză
Știri România 07:00
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Ce evenimente au loc la Iaşi
Știri România 05:00
Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Ce evenimente au loc la Iaşi
Parteneri
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Adevarul.ro
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
Fanatik.ro
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
Stiri Mondene 07 oct.
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 oct.
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
ObservatorNews.ro
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
Mediafax.ro
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal! În ce stare se află cei doi
KanalD.ro
Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal! În ce stare se află cei doi

Politic

PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 07 oct.
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Parteneri
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Spotmedia.ro
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită