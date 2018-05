O fetiță a fost bătută de învățător la școala din Bistrița-Bârgăului

Incidentul revoltător a avut loc miercuri, la școala gimnazială din Bistrița-Bârgăului. O fetiță de 11 ani, elevă în clasa a IV-a, a fost scoasă la tablă, împreună cu alți trei colegi, de învățătorul Dumitru Dragotă (foto) care le-a cerut să rezolve un exercițiu la matematică, scrie Bistrițeanul.ro.

Fetița s-a blocat și nu a mai scos niciun cuvânt, ceea ce l-a înfuriat pe învățător. Dascălul ar fi lovit-o pe elevă cu arătătorul pe spate și în zona picioarelor. Speriată, copila de 11 ani a făcut pe ea, notează sursa citată.

Mama a aflat despre umilințele la care a fost supusă fiica ei de la părinții celorlalți elevi din clasă. Fata și-a făcut curaj cu greu să povestească ce s-a întâmplat.

„Fata mi-o zis: „mă mamă m-o scos la tablă, pe patru copii în total, pe trei i-o lăsat să plece înapoi dându-le un băț peste fund, am vrut să plec, mi-o arătat bățul și o prins a da până am făcut pe mine.” Am vorbit cu profesorul mi-o spus că și-o ieșit din fire și asta e. Nici măcar să zică scuză-mă, nu se mai întâmplă, absolut nimic”, a declarat, pentru sursa citată, Manta Paraschiva, mama fetiței.