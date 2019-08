Incidentul a avut loc în Texas, SUA, în parcarea unui complex rezidențial.

Tomas Mejia Tol și-a pus fiica în vârstă de 12 ani să conducă automobilul, fără să-și imagineze că totul avea să se termine cu o tragedie.

Minora a apăsat pe accelerație și a lovit un bărbat în vârstă de 47 de ani, Enrique Vazquez, care își scosese cîinii la plimbare.

În urma impactului, bărbatul a murit. De asemenea, a fost omorât și unul dintre câinii acestuia.

Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit că în mașină se mai afla un copil, în vârstă de doi ani.

Tomas Mejia Tol a fost arestat, ulterior stabilindu-se o cauțiune de 2.000 de dolari.

Bărbatul care și-a pierdut viața în accident era originar din mexic și se afla în SUA la muncă pentru a face rost de bani pentru tratamentul mamei sale.

This is Enrique Vazquez. His family says he was working hard, making money to take care of his sick mother. Yesterday he was walking his dogs when prosecutors say he was hit and killed by a 12yo girl. Her father is now charged for allowing her drive.https://t.co/8KP13Rjbzl pic.twitter.com/9J9aKnHNiT