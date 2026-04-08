Conform datelor preliminare, fetița se afla în autoturism alături de mama sa, o femeie de 37 de ani din comuna Călărași, județul Dolj. În timp ce restul familiei se afla la cumpărături în centrul comercial, cele două au rămas în mașină. Alerta a fost dată la numărul de urgență 112 în jurul orei 15:42, când starea micuței s-a agravat brusc, potrivit Jurnalul Olteniei.

Polițiștii au transmis că au fost alertați de un echipaj medical:

„În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 15.42, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de un echipaj de ambulanță cu privire la faptul că într-un autoturism din parcarea unui centru comercial, din Craiova, este o minoră în stare de inconștiență.”

Imediat, la fața locului au intervenit polițiștii și cadrele medicale, fetița fiind găsită alături de mama sa.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul minorei.

Oamenii legii cercetează acum condițiile în care fetița de 4 ani și-a pierdut viața. „A fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții poliției, precizând că toate cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Conform unor surse apropiate anchetei, fetița ar fi suferit de afecțiuni neurovegetative, însă această ipoteză urmează să fie confirmată oficial de concluziile medicilor legiști. Între timp, anchetatorii analizează toate pistele posibile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.