Copila, care se juca pe bancheta din spate a mașinii, a fost rănită grav. Iubitul mamei sale a fugit spre cel mai apropiat spital, însă fetița a murit la camera de urgență.

JUST IN: We just got these photos of 8-year-old Secoriea Turner, who was killed last night near the Wendy's where Rayshard Brooks died: https://t.co/U2niKwoxXF pic.twitter.com/GI9zpSlbLl — WSB-TV (@wsbtv) July 5, 2020

Scena crimei se află în apropierea restaurantului Wendy, unde Rayshard Brooks (27 de ani) a fost ucis într-o operațiune a poliției la jumătatea lunii iunie. Restaurantul a fost ars din temelii în noaptea de după crimă. De atunci, zona a fost ocupată de demonstranții care militează pentru drepturile oamenilor de culoare și schimbarea metodelor violente ale poliției.

Primarul din Atlanta, Keisha Lance Bottoms (50 de ani), a declarat duminică seară, într-o conferință de presă, că cel puțin două persoane au tras focuri în mașină. Ea a cerut martorilor să ajute la clarificarea incidentului trgic.

Poliția oferă o recompensă de 10.000 de dolari pentru informațiile care duc la ucigașii Secoriei.

Armele de foc sunt a doua cauză principală de deces al copiilor în Statele Unite, după accidentele de mașină, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Michigan.

