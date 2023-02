Fata a căzut printr-o gaură de 30 cm lățime și a stat 18 ore în subteran înainte de a fi salvată, potrivit Bangkok Post. Părinții fetiței, despre care se crede că sunt migranți din Myanmar, munceau la o fermă de tapioca din subdistrictul Khiri Rat și au declarat că și-au lăsat fiica sub un copac.

Cei doi au dat alarma, după ce, în timpul pauzei, nu au mai găsit-o pe copilă și au auzit plânsete venind din fântâna din apropiere.

Echipele de salvare au lucrat toată noaptea folosind un excavator mecanic, cu care au săpat o groapă adâncă de 10 metri adiacentă puțului. Între timp, în interiorul fântânii a fost pompat oxigen pentru ca fetița să poată să respire.

Autoritățile, citate de presa locală, au declarat că se temeau că puțul s-ar putea prăbuși dacă ar fi continuat să folosească excavatorul, așa că au îndepărtat ultimii câțiva metri de pământ cu ajutorul lopeților.

Potrivit postului de televiziune PBS Thailanda, salvatorii au ajuns la copil în jurul orei locale 8.00 (3:00 ora României), dar nu au putut să o scoată imediat, pentru că părea să fi suferit o rană la picior.

Nu a mai durat mult până când copila a fost scoasă, în cele din urmă din puț, în țipetele de bucurie ale salvatorilor.

„Suntem atât de bucuroși că am reușit să o salvăm în siguranță. Am încercat încă de ieri după-amiază. Am lucrat fără să ne odihnim. Toată lumea a ajutat „, a spus Chanachart Wancharernrung, unul dintre cei care au participat la intervenție.

Fetița a fost dusă la spital și tratată pentru răni minore, au declarat oficialii.

„Ea prezintă semne de oboseală, dar are încă semne vitale bune”, a declarat pentru AFP șeful poliției locale, Ratsaran Ketsoising.

În februarie 2022, Rayan, un băiețel de 5 ani, a murit după ce a căzut într-un puț din Maroc înainte ca salvatorii să ajungă la el. Echipele de intervenție au săpat cinci zile fără oprire, în timp ce mii de oameni au urmărit eforturile lor.

