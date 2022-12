Înainte de a fi trimis berăriei, meniul a fost publicat pe Twitter, unde a izbucnit o adevărată furtună. „Este dezgustător”, a comentat un utilizator. „Anne Frankfurter? Tânăra care a fost ucisă?! Am scăpat ceva? Nu înțeleg”, a scris altcineva.

Berăria a reacționat și prompt și a explicat că nu știa numele hotdogului până la momentul publicării: „Numele unuia dintre felurile de mâncare este total nepotrivit”. Contractul a fost apoi anulat.

A menu was shared last night by a 3rd party vendor who was booked to trade at our brewery tap room this weekend. We did not have sight of the menu before it was published and agree that the name of one of the dishes is totally inappropriate. The trader will not be trading with us