Una dintre imaginile din momentul arestării a atras atenția publicului: blițul camerei a dezvăluit lenjeria intimă și posteriorul femeii prin colanții săi.

Supranumită „Văduva Neagră”, Lidia Esther Lobo, acuzată de implicarea în ceea ce a fost denumită escrocheria „Noapte bună, Cenușăreasa”, a fost arestată în baza unui mandat emis de o instanță din Buenos Aires.

Ea a fost găsită la locuința părinților săi din orașul Choele Choel, provincia Rio Negro, după săptămâni de căutări.

Fotografia ei a fost distribuită de autorități pentru a încuraja alte posibile victime să se prezinte.

Imaginea a devenit virală pe rețelele sociale, un videoclip pe Instagram strângând 20 de milioane de vizualizări.

După mediatizarea cazului, profilul de Instagram al Lidiei a fost dezactivat, însă contul său de TikTok a rămas accesibil, deși nu a mai fost activ din Ajunul Crăciunului 2024.

Conform acuzării, Lobo ar fi implicată în cel puțin două jafuri între lunile aprilie și mai 2025. Tânăra ar fi abordat victimele pe rețelele sociale, organizând întâlniri în locuințele acestora.

În timpul întâlnirilor, Lobo le-ar fi pus somnifere în băuturi, iar ulterior ar fi golit conturile bancare ale acestora și ar fi sustras bunuri de valoare.

Unul dintre cazuri implică un bărbat din Buenos Aires, care a fost drogat în apartamentul său pe 30 mai, înainte de a face un duș.

Potrivit procurorilor, în timpul în care bărbatul era inconștient, s-au realizat transferuri bancare în valoare totală de 5,5 milioane de pesos argentinieni (aproximativ 3.200 de euro).

Un alt caz, din aprilie, implică un bărbat care susține că a fost drogat după ce a consumat un amestec de Fernet și Cola în compania Lidiei. Acesta și-a pierdut conștiența, iar când și-a revenit a constatat că îi lipseau bani, dispozitive electronice, electrocasnice, bagaje și alte obiecte personale.

După ce a fost capturată de o unitate specializată în prinderea fugarilor, Lobo a fost acuzată oficial de jaf calificat, însă neagă toate acuzațiile.

