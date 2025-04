În contextul desecretizării a 80.000 de pagini privind asasinarea lui John F. Kennedy, președintele argentinian Javier Milei a anunțat că va proceda la fel în cazul instalării unor criminali de război naziști în țara sud-americană după cel de-Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945). „Documente istorice care trebuie să fie accesibile publicului”, a explicat șeful său de cabinet, Guillermo Francos.

În timp ce unii istorici și analiști politici încearcă să înțeleagă adevăratele motive din spatele gestului președintelui argentinian de extremă-dreapta, conspiraționiștii revin la câteva cercetări ale CIA pentru a specula asupra sfârșitului lui Adolf Hitler.

Istoricii sunt de acord că Adolf Hitler s-a sinucis cu un glonț tras în tâmplă, pe 30 aprilie 1945, în buncărul său din Berlin, în timp ce amanta sa de lungă durată Eva Braun a înghițit o pastilă cu cianură pentru a-și pune capăt zilelor. Cu toate acestea, există un grup de indivizi care cred că dictatorul nazist nu s-a sinucis și a reușit să fugă în America de Sud.

Unele informații le dau apă la moară în acest sens, cum ar fi faptul că CIA l-a căutat pe Hitler timp de zece ani după ce s-a anunțat sinuciderea sa.

CIA are un raport care confirmă moartea lui Hitler, dar alte documente arată că unii agenți de teren suspectau că a fugit în America de Sud sub un pseudonim.

Potrivit unui dosar desecretizat datând din octombrie 1945, agenții americani au obținut o fotografie cu un bărbat care „seamănă în mod izbitor” cu „Führer-ul”. Speculațiile sunt că s-ar fi ascuns într-un hotel din La Falda, un orășel din nordul Argentinei. Se spune că proprietara respectivului hotel și familia ei erau „susținători entuziaști ai lui Adolf Hitler” și l-au susținut financiar înainte de a deveni dictator.

Potrivit unui alt document, din octombrie 1955, un agent CIA cu numele de cod CIMELODY-3 a raportat că a primit informații de la un prieten care vorbit cu un bărbat ce pretindea că este fostul soldat nazist Phillip Citroën, iar acesta din urmă i-a spus „cu încredere” că Hitler trăiește încă în Columbia cu identitatea „Adolf Schrittelmayor”. În ianuarie 1955, presupusul „Adolf Schrittelmayor” ar fi părăsit Columbia cu destinația Argentina.

