Potrivit digi24.ro, furtuna va ajunge sâmbătă în Grecia, insula Creta fiind cea vizată de ploi violente și vânt puternic. Turcia va fi lovită de aceeași furtună în ziua de duminică. Fenomenul meteo a cauzat deja inundații pe coastele Tunisiei și Libiei.

Deasupra mării, furtuna va căpăta aspecte asociate furtunilor tropicale, precum uraganele sau taifunurile, lucru vizibil mai ales din imaginile-satelit surprinse.

Models are in very good agreement in potentially intense warm core cyclone *MEDICANE* in the Ionian sea this Friday. The Medicane could make landfall in SW Greece early Sunday with extremely severe winds, high waves, torrential rainfall & flash floods: https://t.co/WsGna2s3Vs pic.twitter.com/1VDeTuqjiF

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 25 septembrie 2018