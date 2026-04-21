Ucraina repară conducta Drujba

Zelenski a anunțat marți, 21 aprilie, finalizarea reparațiilor la conducta de petrol Drujba, esențială pentru aprovizionarea Europei Centrale, și este pregătită să reia transportul, potrivit Associated Press (AP).

„Ucraina a finalizat lucrările de reparație la secțiunea conductei de petrol Drujba care a fost avariată de un atac rusesc. Conducta își poate relua funcționarea”, a declarat Zelenski pe platforma X.

Totuși, liderul ucrainean a avertizat că nu există garanții că Rusia nu va lansa noi atacuri asupra infrastructurii critice: „Specialiștii noștri au asigurat condițiile de bază pentru restabilirea funcționării sistemului și echipamentelor conductei”.

It is essential that the €90 billion European support package for Ukraine be unblocked. There can be no grounds for blocking it anymore. The EU asked Ukraine to repair the Druzhba oil pipeline, which had been destroyed by Russia. We have repaired it. We hope the EU will also… pic.twitter.com/kl5rcpcOfQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026

Împrumutul european, blocat de Ungaria și Slovacia

Întârzierile în reparațiile conductei Drujba au generat tensiuni pe scena europeană. UE avea în plan un pachet de sprijin financiar destinat Ucrainei, dar aprobarea acestuia a fost amânată din cauza obiecțiilor din partea Ungariei și Slovaciei.

Conform lui Zelenski, repararea conductei reprezintă un pas esențial pentru deblocarea fondurilor, care vor contribui la susținerea nevoilor militare și economice ale Ucrainei în următorii doi ani. „Legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de sprijin pentru Ucraina, care fusese deja aprobat de Consiliul European”, a precizat Zelenski.

Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost inoperabilă timp de două luni, după ce atacurile cu drone ale Rusiei au avariat infrastructura ce traversează teritoriul ucrainean. Oficialii ucraineni au subliniat că reparațiile au fost îngreunate de riscurile constante pentru personalul tehnic din cauza bombardamentelor.

Înainte de recentele alegeri parlamentare din Ungaria, premierul Viktor Orbán a amenințat că va întrerupe livrările de gaze către Ucraina, acuzând Kievul de blocarea intenționată a exporturilor rusești de energie. Între timp, Orbán a pierdut alegerile din aprilie 2026 în fața contracandidatului său, Péter Magyar, care a promis să normalizeze relațiile cu Bruxelles-ul.

Planuri europene pentru sprijinirea Ucrainei

Înalții oficiali ai UE sunt optimiști că impasul din jurul împrumutului va fi depășit curând. Trimișii europeni urmează să se întâlnească miercuri pentru a finaliza acordul, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, a mulțumit lui Zelenski pentru „respectarea acordului” privind repararea conductei Drujba.

Inițial, UE intenționa să folosească activele rusești înghețate în Europa drept garanție pentru împrumut. Totuși, această opțiune a fost blocată de Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a acestor active.

În decembrie 2025, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia au convenit să nu împiedice împrumuturile UE de pe piețele internaționale, cu condiția să nu fie obligate să participe la acest plan. Cu toate acestea, Orbán a încălcat ulterior acordul, intensificând tensiunile pe fondul campaniei electorale din Ungaria.