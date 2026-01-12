O femeie din Londra avertizează publicul să evite o greșeală comună care a făcut ca apartamentul său să devină ținta hoților.

ntr-un videoclip publicat pe TikTok, care a strâns sute de mii dde vizualizări, Ayamé a povestit cum un obicei aparent inofensiv a dus la spargerea ușii de la intrare și la furtul unei genți de valoare.

„Un avertisment pentru toate divele: încuiați ușa și nu lăsați cheia în broască! Casa mea a fost spartă aseară”, a spus Ayamé în videoclipul preluat de Need to Know.

Ea a explicat că nu era acasă în momentul spargerii, dar că hoții au acționat rapid, profitând de faptul că lăsase cheia în broască.

„Au făcut o gaură în geamul de lângă broască folosind o șurubelniță, au spart geamul, iar apoi au introdus mâna, au luat cheia și au descuiat ușa”, a explicat Ayamé.

Incidentul a avut un impact emoțional puternic asupra tinerei, care a declarat că se simte „violată” și că trece prin „cele cinci etape ale durerii”, după ce hoții i-au furat o geantă vintage Louis Vuitton din denim, model din 2006, pe care reușise cu greu să o achiziționeze.

I s-au oferit mai multe recomandări pentru a-și proteja locuința, inclusiv să lase luminile aprinse când pleacă de acasă și să instaleze camere de supraveghere.

O să instalez camere în fiecare colț al casei, pentru că nu m-am simțit niciodată mai expusă.

Potrivit experților de la Online Spy Shop, sărbătorile de iarnă sunt adesea o perioadă favorabilă pentru hoții oportuniști, deoarece oamenii sunt mai relaxați, iar locuințele rămân deseori nesupravegheate și pline de cadouri.

Pentru a evita astfel de incidente, autoritățile și experții în securitate recomandă să verificați întotdeauna dacă ușile și ferestrele sunt bine încuiate, să păstrați obiectele de valoare departe de vederea din stradă și să faceți locuința să pară locuită chiar și atunci când sunteți plecați.