Iulian Cloșcă era comisar în cadrul Biroului Rutier din Poliția Roman când a fost pus sub acuzare pentru luare de mită. Se întâmpla la începutul anului 2020. Ofițerul era acuzat că a pretins mită două ceasuri Apple Watch și un telefon iPhone de la patronul unei societăți de taxi din Neamț, pentru a-i lăsa în pace șoferii. A apucat să primească doar un ceas, pentru că au intervenit ofițerii anticorupție.

Pe tot parcursul procesului, derulat în primă instanță la Tribunalul Neamț, comisarul Cloșcă a negat acuzațiile, spunând că la mijloc ar fi vorba de o răzbunare a patronului căruia îi sancționa șoferii care încălcau legea.

A găsit justificare și pentru mesajele trimise pe WhatsApp, prin care îi indica detaliile tehnice pentru ceasurile inteligente – spunea că dorește modelul Apple 4, având deja unul seria 3 – și pentru telefonul iPhone 11. Ofițerul a susținut că le cumpăra mai ieftin de la patronul respectiv și că pentru ceas ar fi plătit 200 de euro.

Pe site-urile de specialitate un ceas de acest fel cost în prezent în jur de 1600 de lei, adică 300 de euro.

„Îți trimit ITM-ul pe cap”

Apărarea sa a fost contrazisă de probele din dosar, interceptările telefonice surprinzându-l pe administratorul societății de taxi cum încerca să găsească soluții pentru a-l mulțumi pe comisar.

Patronul se plângea apropiaților că, dacă nu-i dă mită polițistului, îi „trimite ITM-ul pe cap”. De altfel, doi inspectori ITM care au fost audiați au declarat că la controalele efectuate împreună cu Poliția la firmele de taxi, comisarul le spunea ce mașină să verifice.

Condamnat cu suspendare, în primă instanță

Găsit vinovat pentru luare de mită, comisarul Iulian Cloșcă a fost condamnat de Tribunalul Neamț în septembrie 2021 la 3 ani de închisoare cu suspendare, chiar dacă nu a recunoscut fapta. Instanța a apreciat că lipsa antecedentelor penale, dar și circumstanțele personale ale inculpatului – faptul că are studii superioare, are familie și a avut o conduită bună în societate până la punerea sub acuzare – sunt motive suficiente pentru a nu-l trimite la închisoare.

Tribunalul a considerat că stabilirea unui program de supraveghere este suficient pentru reeducarea polițistului.

Decizia instanței a fost contestată atât de polițist, cât și de DNA. Dacă ofițerul a cerut achitarea, Parchetul a solicitat instanței de apel să dispună aplicarea unei pedepse cu executare.

Curtea de Apel l-a trimis la închisoare

Curtea de Apel Bacău a dat câștig de cauză procurorilor DNA. Dacă de cele mai multe ori instanțele de judecată invocă circumstanțele personale favorabile ale inculpaților, pentru a le aplica o pedeapsă blândă, Curtea de Apel Bacău a apreciat că pregătirea profesională superioară a unui inculpat, raportată la conduita sa procesuală nu trebuie să reprezinte un factor care să atenueze pedeapsa, ci din contră.

În cazul de față, judecătorii instanței din Bacău au subliniat că ofițerul de poliție s-a folosit de pregătirea superioară pentru a încerca să confere caracter de legalitate faptelor sale.

Mai mult, polițistul este acuzat că a avut o atitudine sfidătoare în instanță, propunând la audiere un martor despre care știa că este decedat, dar și că a încercat să influențeze martori pentru a convinge instanța că a plătit ceasul.

Inculpatul, fiind poliţist, școlarizat și superior instruit, era un bun cunoscător al legii, a înţeles să se folosească de a sa cunoaştere într-un mod care să-l disculpe, încercând să dea o aparenţă de legitate acţiunilor sale prin susţinerea că ar fi achitat preţul ceasului primit, preţ pe care l-ar fi negociat anterior. Curtea de Apel Bacău:

Apărat de fostul ministru Tudorel Toader

Instanța a admis apelul procurorilor DNA și a majorat pedeapsa de la 3 la 4 ani de închisoare, dispunând executarea acesteia în regim de detenție. Aplicarea unei pedepse fără executare nu și-ar atinge scopul, au conchis magistrații Curții de Apel Bacău. Decizia instanței este definitivă.

Potrivit datelor de pe portalul instanțelor, la judecarea apelului, comisarul Cloșcă a fost apărat de fostul ministru al justiției Tudorel Toader.

