A alunecat și a căzut de pe același turn de pe care tocmai sărise
Elizaveta „Liza” Gușcina, pasionată de sporturi extreme, „a alunecat și a căzut” de pe același turn de pe care tocmai sărise, plină de adrenalină, pentru a-și sărbători ziua de naștere.
Tragedia s-a produs în Pavlovsk, lângă Sankt Petersburg, în timp ce fiul ei, Nikita, în vârstă de 23 de ani, era alături de ea.
„Fără să fie asigurată, s-a urcat din nou în turn, a alunecat și a căzut”, a relatat televiziunea rusă Zvezda.
Mama a doi copii își împărtășise anterior pe rețelele sociale imaginile cu săritura reușită, în care, legată de coarda elastică, se auzea strigând de bucurie și râzând.
Selfie fatal
După săritură, femeia s-a urcat din nou în turn pentru a face un selfie de amintire, moment în care s-a produs tragedia, au povestit martorii.
Compania 23block, care administrează instalația de bungee jumping, a transmis un mesaj de condoleanțe: „În urma unui eveniment tragic, Liza, săritoare experimentată și mamă a doi copii, a murit. Ea și fiul ei Nikita făceau parte din echipa noastră sportivă. Întreaga echipă îi plânge pierderea. Este o tragedie uriașă pentru noi”.
Atracția extremă, descrisă ca fiind pentru „oameni care nu își pot imagina viața fără adrenalină, salturi, cădere liberă și experiențe intense”, a intrat acum în atenția autorităților.
Procuratura a deschis o anchetă pentru a verifica dacă organizatorii au respectat legislația în furnizarea serviciilor.
