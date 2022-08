„Tocmai am plătit la stat 14.000 de lei impozit!”, a povestit tânăra, care are o afacere în stațiunea prahoveană Breaza. „Pentru ce am dat banii aceștia? Pentru o felie de pâine prăjită pe care a primit-o copilul meu? Am chemat doctorul. A ridicat din umeri. L-am întrebat dacă i s-ar părea normal, dacă ar ajunge cu copilul lui în situația în care este copilul meu, să fie tratat așa. A spus că nu!”.

După două zile, femeia s-a externat la cerere, pe semnătură, deoarece nu a mai suportat condițiile din spital și a ajuns cu copilul la o unitate privată din București.

„Nu aveam mâner la geam, ca să putem aerisi”

Tânăra mamă a reclamat condițiile din Spitalul Județean de Urgență Constanța.

„La micul dejun au venit și au pus dimineața o felie de pâine prăjită pe pachetul meu de șervețele umede. Nici măcar un șervețel de hârtie nu ne-au dat, ce să mai zic de farfurie…”;

„Aerisirea de la WC era direcționată în salon… Nu am crezut că există așa ceva. Cum au gândit-o? Vă închipuiți cum mirosea acolo?”;

„Pe căldurile astea, în salon nici nu aveam mâner la geam să putem aerisi. Nu aveam jaluzele sau ceva la geam, la 5 dimineața, bolnav fiind, copilul meu se trezea din cauza luminii”;

„Nici măcar față de pernă nu am avut, era un fel de mușama pe care nu puteai pune capul că ți se lipea de piele”;

„Pe tot parcursul celor două zile și o noapte de internare, tot tratamentul medicamentos a fost cumpărat de părinți. Au avut doar Dexa, ser fiziologic și mănușă chirurgicală, ca să lege bățul de pat..”.

„Am stat de vorbă cu asistentele. Toate ridicau din umeri. Cică nu s-a făcut niciodată nimic în acel spital decât când au apărut reclamații în presă”, a mai spus prahoveanca.

Fără supărare, eu plătesc taxe la stat, este normal să fiu tratată decent. Nu vreau lux, vreau decență. Atât! Nu bătaie de joc. Mama internată cu fiica ei, la SJU Constanța:

Libertatea a încercat să contacteze purtătorul de cuvânt al SJU Constanța, dar acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor. În momentul în care vom avea o reacție din partea unității medicale, aceasta va fi publicată.

Foto: Observatorul Prahovean

