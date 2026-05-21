Din primele cercetări, se pare că micuții au fost lăsați în sălbăticie chiar de mama lor, sub pretextul unui joc nevinovat. Cazul a declanșat o anchetă internațională de răpire și abandon de minori.

Evenimentul a ieșit la iveală marți după-amiază, 19 mai, în municipiul Alcácer do Sal, când un cuplu aflat în tranzit a observat copiii alergând panicați în apropierea drumului național 253, în zona Monte Novo do Sula.

„Jocul” sinistru: lăsați în codru să caute o jucărie

Artur Quintas, bărbatul care i-a salvat pe copii, a oferit detalii tulburătoare pentru postul SIC Notícias despre starea în care se aflau aceștia în momentul în care i-a interceptat.

Copiii plângeau în hohote și erau extrem de dezorientați.

„Pentru a-i înșela pe copii, părinții i-au legat la ochi și i-au lăsat în pădure, pretinzând că este vorba despre un joc. Le-au spus să pornească prin pădure și să caute o jucărie ascunsă”, a explicat Quintas.

Mărturia salvatorului indică faptul că abandonul a fost unul complet premeditat. Ambii copii aveau asupra lor rucsacuri pregătite cu provizii minime, semn că cel care i-a lăsat acolo nu intenționa să se mai întoarcă: o sticlă cu apă, un fruct, un pachet de biscuiți și haine de schimb.

Tânărul cuplu i-a adăpostit inițial pe copii în propria locuință, alertând de urgență autoritățile. În jurul orei 23:00, minorii au fost preluați de Garda Națională Republicană (GNR) și transportați la spitalul din Setúbal pentru evaluare fizică și psihologică.

În prezent, aceștia se află în afara oricărui pericol, fiind plasați sub protecția directă a Ambasadei Franței, în strânsă coordonare cu Agenția Portugheză pentru Protecția Copilului (CPCJ).

O mamă fugară de 15 zile

Ancheta s-a extins rapid la nivel european. Potrivit informațiilor difuzate de CNN Portugal, poliția investighează o legătură directă cu un dosar deschis în Franța în urmă cu două săptămâni.

Conform profilului conturat de anchetatori, mama copiilor i-ar fi răpit pe aceștia de lângă tatăl lor (care locuia în Franța) și era dispărută de 15 zile.

Femeia ar fi reușit să traverseze granițele și să intre pe teritoriul Portugaliei prin nordul țării, prin zona Bragança, conducându-și fiii până în sud, unde a decis să îi abandoneze în condiții de izolare.

Poliția judiciară continuă cercetările în regim de urgență pentru localizarea și arestarea femeii, în timp ce autoritățile franceze și portugheze colaborează pentru repatrierea în siguranță a copiilor către tatăl lor.