Dima era însărcinată în șapte luni când cutremurul devastator a lovit Turcia și a fost resimțit puternic și în țara lor, Siria. În urma seismului, o parte din casa lor din orașul Jindayris s-a prăbușit. Femeia a suferit răni ușoare și, la scurt timp, l-a născut pe Adnan, la un spital din Afrin susținut de Societatea medicală siriano-americană (Sams).

Mama și copilul s-au întors apoi în casa afectată de cutremur care, după trei zile, s-a prăbușit complet. Prinși din nou sub dărâmături, cei doi au fost salvați, însă de data aceasta Adnan era în stare critică, suferind de deshidratare severă și icter, iar mama avea răni grave.

Au fost duși la spitalul Al-Shifa din orașul Afrin, unde bebelușul răspunde bine la tratament, după cum a declarat medicul pediatru Abdulkarim Hussein al-Ibrahim, citat de BBC.

„Starea lui Adnan s-a îmbunătățit semnificativ. Noi doar îl hrănim și îi asigurăm restul nevoilor prin perfuzii intravenoase”, a spus medicul.

Într-un clip video publicat de Sams, Adnan apare dormind într-un incubator, cu încheietura mâinii conectată la o perfuzie.

Check out this video about Adnan and his familys story highlighting the devastation caused by Syria’s earthquake.#Syria #Syrian #syriaearthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hmvHotwQlP