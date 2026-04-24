Mare înseamnă cât de mare e nevoie

Când ajungi prima oară în viață la Beijing, cum mi s-a întâmplat mie, iar în prima zi ai parte de deschiderea a ceea ce chinezii numesc cel mai mare salon de Automotive din lume, înțelegi aproape instantaneu dimensiunea unui oraș care te înghite cu tot cu autocarul în care parcurgi zeci de kilometri printre zgârie nori și blocuri care amintesc de cartierele muncitorești bucureștene.

Contrastul acesta de occident deșănțat și austeritate de republică populară e însă cea mai mică dintre uimiri. Dimensiunea a tot ce vezi e copleșitoare, pentru că aici mare înseamnă atât cât de mare e nevoie. Și încă ceva în plus, că poate nevoia va fi și mai crescută peste câțiva ani.

Centrul Internațional de Expoziții din Shunyi, în apropiere de Aeroportul Internațional, e exemplul perfect despre ce înseamnă mare, la Beijing. Locul a devenit astăzi epicentrul mondial al mobilității, așa cum susțin organizatorii salonului și dacă n-au dreptate, sigur e epicentrul mobilității în China, ceea ce nu e deloc puțin, dacă ne gândim că vorbim despre 1,41 miliarde de oameni.

181 de premiere mondiale

Mii de profesioniști din industria auto și jurnaliști s-au înghesuit încă de la primele ore ale dimineții pentru a lua parte la evenimentele din prima zi, între care o parte dintre cele 181 de premiere mondiale programate. Aerul era saturat de mirosul de mașină nouă, dincolo de cel al poluării orașului, și de bâzâitul motoarelor electrice, în timp ce ecrane LED gigantice luminau zecile de pavilioane întinse pe o suprafață record de 380.000 de metri pătrați. 1451 de mașini, 71 dintre ele concept cars, de la aproape 1.000 de producători din China și alte zone ale lumii, după cum a anunțat Guvernul Municipal din Beijing, vor atrage, după estimările organizatorilor, peste un milion de vizitatori.

Toți producătorii chinezi cunoscuți în Europa și alții complet necunoscuți pe Bătrânul Continent expun aici și încearcă să convingă lumea întreagă nu doar de calitate sau fiabilitate, ci și de viitorul autoturismelor chinezești în lumea întreagă. Și toți au invitat dealeri, parteneri și jurnaliști din întreaga lume, într-o ofensivă de bussines exact precum am spus mai sus: cât de mare trebuie ca să cucerească apoi lumea.

Și ca să o cucerească, sunt puse la bătaie cele mai noi invenții tehnologice legate de automobile, de la ecrane cât un întreg bord, la șasiuri revoluționare și detalii de design nemaivăzut până acum. Salonul Auto de la Beijing din 2026 nu este doar despre mașini, ci despre un viitor în care granița dintre software și metal se șterge.

Mărci tradiționale de peste hotare, precum Volkswagen, Toyota și BMW, au dominat cândva piața din China, dar au pierdut cotă de piață în ultimii ani în fața firmelor autohtone care le-au întrecut în revoluția vehiculelor electrice și le-au subminat prețurile. Se vede asta și la ediția din 2026 a Salonului, unde pe suparafața a peste 50 de terenuri de fotbal chinezii expun modele pe care își doresc să le aprecieze și să și le dorească europenii.

În timp ce mărci tradiționale de top, precum BMW, VW și Mercedes din Germania, au ocupat zone ample în sălile vaste ale centrului de expoziții, majoritatea mega-scenelor evenimentului au fost dominate de mărci chineze.

Vizitatorii pot vedea la standul Huawei stații de încărcare robotizate și sisteme de condus autonom care par desprinse din filmele SF. Startup-ul chinez AutoFlight a expus un taxi aerian cu 10 locuri, atrăgând cozi imense de curioși.

Scara expoziției reflectă direct dinamica pieței: în 2025, China a vândut peste 34 de milioane de vehicule, iar mașinile electrice au reprezentat mai mult de 50% din vânzări. Exporturile au depășit 7 milioane de unități, consolidând poziția de lider a țării. În același timp, piața devine din ce în ce mai competitivă, pe măsură ce mărcile tradiționale pierd teren, iar noile companii de vehicule electrice înregistrează creșteri.

Salonul Auto Beijing 2026 este mai mult decât o simplă expoziție; este o oglindă a unei noi realități. China și-a consolidat ferm poziția de centru principal al industriei auto globale, unde se modelează tendințele, tehnologiile și viitorul întregului sector.

O marcă nouă din China ajunge și în România

Chery a prezentat, de asemenea, motoare cu o eficiență termică record de 48,57% și sisteme de baterii Rhino de ultimă generație. De asemenea, grupul a dezvăluit cinci noi modele ale mărcilor sale, iar unul dintre acestea va ajunge și în România în toamna acestui an.

Evenimentul central al Chery a fost lansarea oficială a brandului LEPAS, o nouă divizie dedicată vehiculelor pe energie nouă (NEV). Sub conceptul de design „Leopard Aesthetics”, Lepas a prezentat două modele construite pe platforma inteligentă LEX: SUV-ul de familie Lepas L6 și agilul Lepas L4. Asta după ce, cu 4 zile în urmă, la Milano, a prezentat lumii Lepas L8

Lepas L6 este un SUV impunător, cu o caroserie lată și faruri „Hunting Eye”, destinat familiilor și profesioniștilor urbani, în vreme ce Lepas L4 e un model compact, cu o autonomie de aproximativ 500 km, echipat cu funcții de încărcare rapidă și un design axat pe agilitate.

Filosofia brandului, prezentată în premieră mondială, pune accent pe „tehnologia cu căldură” (Technology with Warmth), transformând mașina dintr-o simplă unealtă într-un partener de viață.

Brandul LEPAS nu va rămâne doar un exponat exotic în China. Grupul Materom din Târgu Mureș, unul dintre cei mai importanți jucători din piața de distribuție auto din România, a fost confirmat ca partener oficial pentru distribuția brandului LEPAS în țară.

România se numără astfel printre primele piețe europene care vor primi noile modele chinezești, în contextul în care grupul Chery își extinde agresiv prezența internațională, aducând la Beijing peste 4.000 de invitați globali, cea mai mare delegație de acest tip din istoria companiei.

În România, Lepas va distribui modelele L6 și L8, iar firma din Tg. Mureș primește deja solicitări de precomenzi.

Evenimentul va continua până pe 3 mai, perioadă în care Beijingul va fi centrul de greutate al industriei auto, confirmând tranziția Chinei de la un simplu producător la un lider global în tehnologie și design.

Articol susținut de Chery

