Mare înseamnă cât de mare e nevoie

Când ajungi prima oară în viață la Beijing, cum mi s-a întâmplat mie, iar în prima zi ai parte de deschiderea a ceea ce chinezii numesc cel mai mare salon de Automotive din lume, înțelegi aproape instantaneu dimensiunea unui oraș care te înghite cu tot cu autocarul în care parcurgi zeci de kilometri printre zgârie nori și blocuri care amintesc de cartierele muncitorești bucureștene.

Contrastul acesta de occident deșănțat și austeritate de republică populară e însă cea mai mică dintre uimiri. Dimensiunea a tot ce vezi e copleșitoare, pentru că aici mare înseamnă atât cât de mare e nevoie. Și încă ceva în plus, că poate nevoia va fi și mai crescută peste câțiva ani.

Centrul Internațional de Expoziții din Shunyi, în apropiere de Aeroportul Internațional, e exemplul perfect despre ce înseamnă mare, la Beijing. Locul a devenit astăzi epicentrul mondial al mobilității, așa cum susțin organizatorii salonului și dacă n-au dreptate, sigur e epicentrul mobilității în China, ceea ce nu e deloc puțin, dacă ne gândim că vorbim despre 1,41 miliarde de oameni.

181 de premiere mondiale

Mii de profesioniști din industria auto și jurnaliști s-au înghesuit încă de la primele ore ale dimineții pentru a lua parte la evenimentele din prima zi, între care o parte dintre cele 181 de premiere mondiale programate. Aerul era saturat de mirosul de mașină nouă, dincolo de cel al poluării orașului, și de bâzâitul motoarelor electrice, în timp ce ecrane LED gigantice luminau zecile de pavilioane întinse pe o suprafață record de 380.000 de metri pătrați. 1451 de mașini, 71 dintre ele concept cars, de la aproape 1.000 de producători din China și alte zone ale lumii, după cum a anunțat Guvernul Municipal din Beijing, vor atrage, după estimările organizatorilor, peste un milion de vizitatori.

Toți producătorii chinezi cunoscuți în Europa și alții complet necunoscuți pe Bătrânul Continent expun aici și încearcă să convingă lumea întreagă nu doar de calitate sau fiabilitate, ci și de viitorul autoturismelor chinezești în lumea întreagă. Și toți au invitat dealeri, parteneri și jurnaliști din întreaga lume, într-o ofensivă de bussines exact precum am spus mai sus: cât de mare trebuie ca să cucerească apoi lumea.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.13.21Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Și ca să o cucerească, sunt puse la bătaie cele mai noi invenții tehnologice legate de automobile, de la ecrane cât un întreg bord, la șasiuri revoluționare și detalii de design nemaivăzut până acum. Salonul Auto de la Beijing din 2026 nu este doar despre mașini, ci despre un viitor în care granița dintre software și metal se șterge.

Mărci tradiționale de peste hotare, precum Volkswagen, Toyota și BMW, au dominat cândva piața din China, dar au pierdut cotă de piață în ultimii ani în fața firmelor autohtone care le-au întrecut în revoluția vehiculelor electrice și le-au subminat prețurile. Se vede asta și la ediția din 2026 a Salonului, unde pe suparafața a peste 50 de terenuri de fotbal chinezii expun modele pe care își doresc să le aprecieze și să și le dorească europenii.

În timp ce mărci tradiționale de top, precum BMW, VW și Mercedes din Germania, au ocupat zone ample în sălile vaste ale centrului de expoziții, majoritatea mega-scenelor evenimentului au fost dominate de mărci chineze.

Vizitatorii pot vedea la standul Huawei stații de încărcare robotizate și sisteme de condus autonom care par desprinse din filmele SF. Startup-ul chinez AutoFlight a expus un taxi aerian cu 10 locuri, atrăgând cozi imense de curioși.

Scara expoziției reflectă direct dinamica pieței: în 2025, China a vândut peste 34 de milioane de vehicule, iar mașinile electrice au reprezentat mai mult de 50% din vânzări. Exporturile au depășit 7 milioane de unități, consolidând poziția de lider a țării. În același timp, piața devine din ce în ce mai competitivă, pe măsură ce mărcile tradiționale pierd teren, iar noile companii de vehicule electrice înregistrează creșteri.

Salonul Auto Beijing 2026 este mai mult decât o simplă expoziție; este o oglindă a unei noi realități. China și-a consolidat ferm poziția de centru principal al industriei auto globale, unde se modelează tendințele, tehnologiile și viitorul întregului sector.

O marcă nouă din China ajunge și în România

Chery a prezentat, de asemenea, motoare cu o eficiență termică record de 48,57% și sisteme de baterii Rhino de ultimă generație. De asemenea, grupul a dezvăluit cinci noi modele ale mărcilor sale, iar unul dintre acestea va ajunge și în România în toamna acestui an.

Evenimentul central al Chery a fost lansarea oficială a brandului LEPAS, o nouă divizie dedicată vehiculelor pe energie nouă (NEV). Sub conceptul de design „Leopard Aesthetics”, Lepas a prezentat două modele construite pe platforma inteligentă LEX: SUV-ul de familie Lepas L6 și agilul Lepas L4. Asta după ce, cu 4 zile în urmă, la Milano, a prezentat lumii Lepas L8

WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.06.15Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Lepas L6 este un SUV impunător, cu o caroserie lată și faruri „Hunting Eye”, destinat familiilor și profesioniștilor urbani, în vreme ce Lepas L4 e un model compact, cu o autonomie de aproximativ 500 km, echipat cu funcții de încărcare rapidă și un design axat pe agilitate.

Filosofia brandului, prezentată în premieră mondială, pune accent pe „tehnologia cu căldură” (Technology with Warmth), transformând mașina dintr-o simplă unealtă într-un partener de viață.

Brandul LEPAS nu va rămâne doar un exponat exotic în China. Grupul Materom din Târgu Mureș, unul dintre cei mai importanți jucători din piața de distribuție auto din România, a fost confirmat ca partener oficial pentru distribuția brandului LEPAS în țară.

România se numără astfel printre primele piețe europene care vor primi noile modele chinezești, în contextul în care grupul Chery își extinde agresiv prezența internațională, aducând la Beijing peste 4.000 de invitați globali, cea mai mare delegație de acest tip din istoria companiei.

În România, Lepas va distribui modelele L6 și L8, iar firma din Tg. Mureș primește deja solicitări de precomenzi.

Evenimentul va continua până pe 3 mai, perioadă în care Beijingul va fi centrul de greutate al industriei auto, confirmând tranziția Chinei de la un simplu producător la un lider global în tehnologie și design.

Articol susținut de Chery

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un student a câștigat peste 180.000 de euro în 11 zile cu un robot AI de tranzacționare. Cum funcționa strategia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Lia Savonea, acuzată că l-a scăpat de 7 ani de închisoare pe un interlop din Chiajna în timp ce făcea afaceri imobiliare cu familia lui. Reacția președintei ÎCCJ
Știri România 20:05
Lia Savonea, acuzată că l-a scăpat de 7 ani de închisoare pe un interlop din Chiajna în timp ce făcea afaceri imobiliare cu familia lui. Reacția președintei ÎCCJ
ANAF ia la puricat cheltuielile auto: detaliile care le pot crea probleme firmelor
Știri România 18:30
ANAF ia la puricat cheltuielile auto: detaliile care le pot crea probleme firmelor
Parteneri
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Adevarul.ro
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
Fanatik.ro
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
Stiri Mondene 19:06
Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Mediafax.ro
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Prima reacție a lui Tudor Gheorghe după ce a ajuns de urgență la spital! Maestrul a fost, în cele din urmă, externat
KanalD.ro
Prima reacție a lui Tudor Gheorghe după ce a ajuns de urgență la spital! Maestrul a fost, în cele din urmă, externat

Politic

Criza politică din România din 2026. Nicușor Dan refuză un guvern minoritar cu susținerea AUR. Ilie Bolojan a explicat problemele din coaliție
LiveText
Politică 19:22
Criza politică din România din 2026. Nicușor Dan refuză un guvern minoritar cu susținerea AUR. Ilie Bolojan a explicat problemele din coaliție
Când semnează Nicușor Dan demisiile miniștrilor PSD și înlocuirea lor cu miniștrii interimari
Politică 18:33
Când semnează Nicușor Dan demisiile miniștrilor PSD și înlocuirea lor cu miniștrii interimari
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal