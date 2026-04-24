Pete Hegseth a susținut în mod fals că Europa și Asia beneficiază „gratuit” de decenii de „protecția” Statelor Unite.

„Strâmtoarea Ormuz nu este o ţară, nu energia noastră traversează această strâmtoare. Noi avem suficientă energie. Europa şi Asia sunt cele care au beneficiat timp de zeci de ani de protecţia noastră, dar s-a terminat”, a declarat el.

Șeful de la Pentagon s-a arătat din nou frustrat de faptul că aliații europeni și cei asiatici ai Statelor Unite nu sprijină războiul purtat de administrația Trump împotriva Iranului. „Acesta n-ar trebui să fie doar războiul Statelor Unite”, a subliniat el.

Hegseth i-a atacat în principal pe europeni și a susținut, la fel ca secretarul de stat Marco Rubio, că ar fi „aliați cu sens unic”.

„Ei au mai multă nevoie decât noi de Strâmtoarea Ormuz. Ei ar face bine să vorbească mai puţin, să organizeze mai puţine conferinţe prestigioase şi să se apuce mai degrabă de treabă şi să se lanseze la apă. Este mai mult lupta lor decât a noastră”, a insistat el, cerându-le practic din nou europenilor să se implice în războiul din Iran.

În caz contrar, Statele Unite „merită aliaţi care sunt capabili, care sunt loiali”, a adăugat secretarul american al apărării.

Pete Hegseth a transmis totodată Iranului că are o „ocazie istorică să încheie un acord bun”. „Hotărârea noastră rămâne, capacităţile noastre sunt de neegalat, iar blocada noastră continuă. Avem tot timpul din lume. (…) Mingea este în terenul lor. Noi suntem la comandă”, a încheiat el.

Președintele american Donald Trump pare că duce eforturi de subminare a relațiilor transatlantice, construite timp de decenii de administrațiile anterioare de la Washington pentru a păstra pacea în Europa și securitatea în Statele Unite. În schimb, liderul republican de la Casa Albă și-a exprimat simpatia față de dictatori precum rusul Vladimir Putin și nord-coreeanul Kim Jong-un.

Trump și oamenii din administrația sa s-au arătat nemulțumiți în ultimul timp de faptul că NATO nu a fost alături de Statele Unite în războiul din Iran.

Aliații europeni din NATO s-au declarat la rândul lor deranjați de faptul că Trump a declanșat războiul în pofida recomandărilor ca să nu facă acest lucru și a creat noi probleme de securitate, în special energetică, pentru Europa și țări de pe alte continente prin acțiunile duse în colaborare cu Israelul.

În plus, aliații europeni au semnalat că NATO nu poate fi implicată în războiul din Iran pentru că la origine este o alianță de apărare, nu ofensivă, menită protejării spațiului euroatlantic. La rândul lui, Trump a comparat NATO cu „un tigru de hârtie” și a sugerat că nu va oferi protecție în fața Rusiei, în pofida faptului că Statele Unite sunt singurele care au invocat Articolul V, după atacurile teroriste din 11 sepembrie 2001, și au beneficiat de sprijinul aliaților.

