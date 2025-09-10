Construită din materiale reciclabile

Inițiatorii vor construi, în jurul cetății o masă din materiale reciclabile, cu o lungime de 2,7 kilometri, care are șanse să intre în Guinness World Records. Peste 10.000 de invitați din toată țara și alte 1.000 de persoane implicate în organizare vor lua parte la evenimentul care, pe lângă masa comunitară, va avea și concerte live, spectacole ale ansamblurilor folclorice și activități pentru copii. 

Evenimentul „Masa Care Unește” face parte dintr-o serie de astfel de mese comunitare inedite organizate de Bloom The World în locuri spectaculoase din România, precum masa de pe masivul Muntele Mic, în Munții Retezat sau Peștera Meziad.

Fiecare eveniment „Masa Care Unește”, o adevărată sărbătoare dedicată comunității, care aduce împreună oameni de pretutindeni și promovează tradițiile românești, gastronomia locală și sustenabilitatea.

„Vrem să punem Alba Iulia pe harta mondială și să devină mai cunoscută. Sunt multe locuri care merită descoperite aici. Chiar dacă este un județ mic, de obicei comunitățile mai mici sunt mai bine închegate și există o relație mai strânsă între oameni. Este locul meu natal și m-am gândit să fac acasă „Masa Care Unește” și de dragul amintirilor și de dragul prezentului și al viitorului. Faptul că aducem împreună 10.000 de oameni și o echipă de peste 1.000 de susținători, pentru a crea ceva frumos și pentru a da mai
departe bucuria, e clar că acest lucru trebuie să continue, pentru că un astfel de eveniment produce o stare de bine și ar fi păcat să ne oprim aici, să nu continuămu”, a declarat Alexa Vîlcan, Director General Bloom The World.

5,4 kilometri de bănci și scaune

Peste 40 de companii de renume au pus mână de la mână și au donat de la mâncare, băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele. Peste 1.000 de voluntari, de toate vârstele au contribuit la asamblarea mesei, la organizarea evenimentului cu toate toate activitățile sale.

Pentru construirea mesei lungi de 2,7 kilometri, în jurul cetății Alba Carolina, s-au folosit aproape 1.500 de europaleți, 2.700 de panouri doka care au fost transportate cu 10 camioane. 5,4 kilometri de bănci și scaune vor fi așezate în jurul mesei.

Masa va fi decorată cu 10.000 de fire de flori, iar pe ea se vor regăsi și 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment de către Fabrica Apulum. Pentru masa comunitară, la care invitații vor participa gratuit, se vor pregăti 5 tone de mâncare, la care se vor utiliza 5.000 de litri de apă.

