O fetiță de 9 ani a fost abuzată de un vecin de 14 ani, care a dezbrăcat-o! Incidentul a avut loc chiar în casa fetei, a notat vremeanoua.ro.

Agresorul este cunoscut pentru problemele sale de comportament. Victima a început să plângă și doar lacrimile ei și a altor doi copii mici au scăpat-o.

Copila a povestit mamei prin ce a trecut și aceasta a anuțat autoritățile. Cazul a fost preluat de polițiștii vasluieni astfel că, joi, au început audierile.

Copila de 9 ani a fost supusă unui examen medico-legal. Minorul agresor a fost audiat, în prezenta unui psiholog de la DGASPC Vaslui.

Cazul va fi adus în fața unui procuror care va dispune ce măsuri se vor lua. Este posibil ca minorul de 14 ani să fie introdus într-un program special de supraveghere de către specialiștii Protecției Copilului Vaslui și copila care i-a căzut victimă să fie consiliată psihologic.

Mama fetei agresate crede că de vină sunt părinții băiatului.

„Copilul acesta stă mai mult singur. Maică-sa este la muncă și e genul de femeie căreia îi mai fug ochii. Tatăl muncește în construcții la o firmă din București și vine din când în când pe acasă.

Sunt cinci frați și cea care le are, mai mult, grija, este sora lor mai mare, de 16 ani. Povestea cu agresiunea sexuală a avut loc acum două zile în urmă. Bãiatul ăsta de 14 ani mai venea pe la mine pe acasă.

Nu știu cum a reușit să o ademenească în locuință. Am înțeles că a dezbrăcat-o de toate hainele, dar nu i-a mai făcut nimic. Copila și doi frați mai mici au început să plângă.

Agresorul s-a speriat și a lăsat-o să plece. Este grav ce s-a petrecut, mai ales că a fost la mine în casă. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu începea să plângă.

Plus că, dacă are asemenea apucături de la o vârstă așa fragedă, nu e bine deloc. Ce se va întâmpla când mai crește?! Plus că este un copil cu probleme de comportament, a mai făcut necazuri și e și lăsat nesupravegheat de către pãrinti”.

Minorul de 14 ani riscă să ajungă la „școala de corecție”

Polițiștii au întocmit dosar penal și agresorul urmează să fie supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă, în momentul comiterii faptei, avea sau nu discernământ.

Ținând cont de gravitatea faptei comise si de faptul că, începând cu vârsta de 14 ani, minorii au răspundere penală, băiatul poate ajunge să dea socoteală în fața unui judecător și poate fi trimis către un centru de reeducare juvenilă.

Frații ei au fost aproape de înec!

În urma declarațiilor martorilor și ale vecinilor, copila agresată este sora celor doi frați care, la jumătatea lunii iulie, au fost la un pas să-și piardă viața într-un râu, dupã ce au ajuns la circa 700 m în aval de podul CET de peste râul Bârlad.

Potrivit martorilor, copilul de 7 ani a căzut de pe malul abrupt al râului, s-a lovit la cap, după care s-a rostogolit și a ajuns cu fața în jos în apă. Fratele său a încercat să îl salveze, dar a fost cât pe ce să se înece, fiindcă nu știe să înoate.

În sprijinul celor doi frati au intervenit alți doi minori, cu vârste de 15 și 16 ani. Acestia i-au scos din apă și au sunat la 112.

