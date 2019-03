Sara Baluch, în vârstă de 22 de ani, ar fi trebuit să se mărite cu Mohammad Sharifi (24 de ani), dar logodnicul ei a fost ucis în data de 19 februarie, în momentul când încerca să vândă o consolă de jocuri Xbox One, scrie timesfreepress.com.

Atunci, D’Marcus White (20 de ani) l-a împușcat pe Mohammad, în parcarea unui complex de apartamente din Hixson, locul unde au convenit cei doi, pe Facebook, să aibă loc tranzacția. Nu se cunoaște motivul, dar întâlnirea a degenerat și s-a tranformat într-o tragedie. Ulterior, D’Marcus White a fost arestat și acuzat de omucidere.

HEART-SHATTERING ? On what would’ve been her wedding weekend, 22-year-old Sara Baluch got in her wedding dress and visited her fiance’s grave. Tennessee police say he was fatally shot while trying to sell an Xbox https://t.co/tLHCEGHlbk

Photos: @TimesFreePress pic.twitter.com/ym6ZxmzF36

— FoxNashville (@FOXNashville) March 12, 2019