USS Cincinnati (LCS-20), o navă concepută pentru lupte în zona litorală, a acostat în cursul dimineţii, la aproximativ 150 de metri de două nave ale marinei chineze.



„Avem privilegiul şi onoarea de a fi aici ca prima navă a marinei americane care acostează la baza navală din Ream şi sperăm că acesta este începutul unei tradiţii şi al unei prietenii durabile”, a declarat căpitanul Andrew J. Recame.



Baza Ream a fost construită iniţial parţial cu fonduri americane, iar China s-a implicat în renovarea ei începând din 2022.



Washingtonul este îngrijorat că această bază ar putea oferi Chinei o poziţie strategică în Marea Chinei de Sud, revendicată în aproape întregime de regimul de la Beijing.

La rândul lor, autoritățile cambodgiene au susținut că nicio putere străină nu va avea exclusivitate asupra acestei instalaţii militare.



Într-un comunicat emis sâmbătă, șefii bazei Ream afirmă că vizita USS Cincinnati, prevăzută să dureze cinci zile, are drept scop „promovarea cooperării între cele două ţări” şi demonstrarea angajamentului Cambodgiei faţă de „punerea în aplicare a unei politici deschise” şi „transparente”.



Baza a fost inaugurată în aprilie 2025 de către prim-ministrul cambodgian Hun Manet, alături de o delegaţie a armatei chineze, afirmând cu această ocazie că navele altor ţări ar putea ancora acolo, notează AFP.



Două săptămâni mai târziu, două nave de război japoneze au fost primele care au făcut escală în baza navală Ream.