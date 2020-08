În principiu, Dan Barna şi Dacian Cioloş ar urma să fie copreşedinţi ai noii formaţiuni, iar numele va fi USRPLUS, scris legat, însă va fi un proces de durată, având în vedere că noul partid va trebui înscris şi validat de tribunal, au precizat sursele citate.

Într-o primă etapă, cele două formaţiuni vor organiza câte un Congres separat, urmate de o reuniune comună, la care vor lua parte câte 1.600 de delegaţi din partea fiecărui partid, a precizat deputatul USR Ionuţ Moşteanu, potrivit Agerpres.

„Vor fi două congrese. Fiecare partid va vota protocolul de fuziune, aşa cum este prevăzut în statut. Fiecare partid va face câte un congres separat, după care va avea loc unul comun. (…) Congresul se va desfăşura online, procesul de votare – online, pe o platformă electronică. Dezbaterile vor avea loc pe acea platformă: cu program, cu luări de cuvânt, cu voturi şi aşa mai departe, ca la orice congres, doar că va avea loc online, ţinând cont de condiţiile speciale în care ne desfăşurăm activitatea în perioada aceasta”, a explicat el.

Urmare a fuziunii, birourile locale, judeţene, municipale şi cel naţional vor fi reunite. Conducerea va fi asigurată de doi copreşedinţi.

„Cele două partide, după fuziune, vor funcţiona ca un singur partid, USR PLUS, în care conducerile vor fi reunite, de la nivel central până la nivel local. Asta ca perioadă de tranziţie, până ce protocolul va rămâne definitiv în Tribunal. După rămânerea definitivă la tribunal, va avea loc un congres în care vom alege noua conducere a partidului şi se va desfăşura aceeaşi procedură în fiecare filială judeţeană şi locală”, a spus Moşteanu.

Recomandări O instituție din subordinea lui Firea pompează zeci de mii de euro pentru a le da vârstnicilor sfaturi de nutriție pe Facebook

Potrivit acestuia, organizarea congresului nu este motivată de apropierea alegerilor locale, fiind vorba despre un proces început în urmă cu doi ani.

„Nu are nicio legătură cu alegerile, este finalizarea unui proces care durează de aproape doi ani de zile, de un an şi jumătate, de când am decis că mergem ca alianţă. Am mers ca alianţă la europarlamentare, la prezidenţiale, acum la locale şi, practic, e finalul unui proces natural în care două partide care împărtăşesc acelaşi ADN, aceeaşi tipologie de oameni, cu aceleaşi obiective, vin împreună şi formează un partid mai mare”, a menţionat deputatul.

Recomandări Ce detalii ale crimei l-au dat de gol pe adolescentul care a violat-o şi a omorât-o pe fetița de 5 ani din Baia Mare

În protocolul de fuziune este prevăzut clar însă că la alegerile parlamentare USR și PLUS vor susține candidați unici, care vor fi desemnați pe baza a două scenarii prevăzute în document: conducerile județene ale celor două partide agreează candidații și locurile pe listă sau, dacă nu cad la înțelegere, se organizează conferințe județene (minicongrese la nivelul fiecărui județ – n. red.) în cadrul cărora candidații vor fi desemnați prin votul delegaților, scrie G4media.





Citeşte şi:

ANALIZĂ | Cât de grea e misiunea lui Traian Băsescu, de-a curmezișul istoriei: din 282 de șefi de stat europeni, niciunul n-a ajuns primar!

Cseke Atilla anunţă că UDMR nu va semna moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban: „Nu vom aborda politicianist această chestiune”

Oprișan îi scrie lui Iohannis despre creșterea cu 50% a chiriilor în locuințele ANL

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac e amețitoare! Cu ce star se iubește, după Ileana Lazariuc

PARTENERI - PLAYTECH.RO Florin Salam, amenințat cu MOARTEA de clanul Duduianu! E in mare pericol! Cu ce i-a supărat manelistul

HOROSCOP Horoscop 14 august 2020. Săgetătorii se pot simți neglijați, cel puțin, de prieteni, protectori sau rude