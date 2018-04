O rachetă a fost interceptată deasupra capitalei Arabiei Saudite – VIDEO

O rachetă a fost interceptată deasupra capitalei Arabiei Saudite, iar momentul a fost filmat. Racheta ar fi fost lansată de insurgenţi huthi din Yemen spre oraşul Riad, unde a fost interceptată de sistemele antiaeriene, relateză Al-Arabiya.

Racheta balistică a fost interceptată în zona oraşului Riyad, a confirmat armata saudită. Potrivit sursei citate, sistemele antiaeriene au interceptat racheta care a fost lansată în direcţia Aeroportului Internaţional Abha.

VIDEO: Footage sent to Al Arabiya shows moment #Houthi ballistic missile intercepted above #Riyadh.

Follow updates here: https://t.co/9C61zVxthk pic.twitter.com/p7YBTAo14z

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 11, 2018