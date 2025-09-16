Batalionul este acuzat că a ucis cu brutalitate civili ucraineni

Batalionul vizat a luptat lângă Kiev, Vuhledar, Mariupol, Kursk și Pokrovsk, fiind acuzat de brutalitate împotriva civililor și executarea prizonierilor de război ucraineni.

După explozii, autoritățile au îngrădit clădirile administrative și zonele de parcare, începând inspecția vehiculelor. Sursa HUR a adăugat: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”.

Oficialii locali au atribuit exploziile unei defecțiuni a echipamentului de gaz, susținând că nu au existat victime, doar câteva vehicule suferind daune minore.

A doua operațiune de acest tip împotriva batalionului

Aceasta este a doua operațiune de acest tip din acest an. În mai, trupele ucrainene au atac lângă Vladivostok, vizând același batalion.

Vladivostok, un port major la Marea Japoniei, se află la aproximativ 6.000 de kilometri est de Ucraina, fiind unul dintre cele mai îndepărtate orașe rusești de liniile frontului.

Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Kyiv Independent menționează că nu a putut verifica aceste afirmații, iar Rusia rareori își dezvăluie public pierderile militare.

Operațiuni anterioare

Ucraina a mai efectuat operațiuni de sabotaj țintite în adâncul teritoriului rus, lovind logistica militară, depozite de combustibil și infrastructura critică pentru efortul de război al Moscovei.

Aceste acțiuni demonstrează capacitatea Ucrainei de a lovi ținte la distanțe mari, punând presiune pe forțele ruse chiar și în zonele considerate sigure. Operațiunile de acest tip pot avea un impact semnificativ asupra moralului trupelor ruse și pot perturba planificarea militară a Moscovei.

Cele mai mari lovituri reușite de Ucraina în Rusia:

  • Baza aeriană de la Millerovo (Rostov) – atacată în februarie 2022, cu distrugerea unor avioane militare rusești.
  • Depozite de combustibil și muniții la Belgorod și Kursk – ținte repetate pentru perturbarea aprovizionării militare.
  • Baza de rachete și sisteme de apărare aeriană la Kursk – lovită în 2023, cauzând daune semnificative.
  • Infrastructură feroviară și poduri din regiunile Rostov și Belgorod – atacuri care au blocat transportul militar.
  • Depozite de muniții în Briansk și Voronej – lovite cu drone și rachete pentru a reduce capacitatea ofensivă rusă.
  • Podul de la Kerci (Crimeea, controlat de Rusia) – atacuri cu rachete ucrainene, perturbând transportul între Rusia continentală și peninsula ocupată.
  • Ucraina a reușit să distrugă peste 40 de bombardiere de luptă ale Rusiei în iunie acest an
  • Cel puțin 12 rafinării majore din Rusia lovite doar în acest an
Comentează

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Parteneri
