„Am venit la Londra direct de la coada vacii”.

Ana este originară din satul Hudești, comuna Vatra, județul Botoșani. A plecat în Marea Britanie în 2015, din cauza neajunsurilor.

Aceasta a lucrat la început la un hotel. De meserie croitoreasă, are astăzi propriul ei atelier și la cerere creează costume populare pentru românii din Anglia, care sunt iubitori de lucruri tradiționale.

„După ce am reușit să strâng niște bani, am închiriat un spațiu ca să-mi deschid un atelier de croitorie. Am plătit depozitul, chiria și toate cheltuielile care au mai fost, și am mai rămas doar cu 10 lire în buzunar…

Dar, am devenit patroană la Londra!”, a mai spus Ana Afloarei, la podcastul „Succesul are voce”, realizat de Ecaterina Olesea Mazur.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News