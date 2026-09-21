O româncă a înșelat cu aproape 400.000 de euro un văduv de 82 de ani, în Spania: „Am vrut să cred că sunt norocos”

O româncă a fost condamnată de Tribunalul Provincial din Gipuzkoa, Spania, la 4 ani de închisoare, după ce instanța a concluzionat că a înșelat un văduv de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro. Judecătorii au calificat cazul drept o „escrocherie a iubirii”, desfășurată pe parcursul a aproape doi ani, relatează pubicația El Diario Vasco.

Totul a început într-un restaurant din Bruxelles

Un bărbat în vârstă de 82 de ani, rămas văduv după mai bine de 60 de ani de căsnicie, a devenit victima unei „escrocherii sentimentale”, potrivit unei hotărâri a Tribunalului Provincial din Gipuzkoa. Instanța a condamnat o româncă la patru ani de închisoare, stabilind că aceasta a profitat de singurătatea și vulnerabilitatea bărbatului pentru a obține bani și bunuri în valoare de 397.205 euro. În hotărârea pronunțată pe 13 iulie, judecătorii au concluzionat că femeia i-a creat impresia că dorește o relație de cuplu și un viitor împreună, deși scopul era obținerea unui folos patrimonial.

Potrivit sentinței, cei doi s-au cunoscut pe 25 ianuarie 2022, într-un restaurant din Bruxelles. Femeia era însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei, însă, ulterior, s-a stabilit că acesta nu îi era rudă.

În timpul conversației, femeia i-a spus că și-ar dori lecții de chitară și, deși brbatul nu mai preda, a acceptat să facă o excepție. În aceeași seară, el a primit un mesaj în care femeia îi scria că este „un bărbat excepțional” și că dorește să îl revadă. A doua zi au luat masa împreună, când bărbatul i-a povestit că intenționează să se mute în Spania, femeia i-a propus să îl însoțească și să locuiască împreună. El i-a spus că diferența de vârstă este prea mare, însă românca i-a răspuns că acest lucru nu contează.

Persoane apropiate bărbatului i-r fi spus încă de la început că situația li se pare suspectă. În timpul procesului, însă, a explicat că a continuat relația pentru că nu îi place singurătate. El a declarat că era văduv de trei ani și că a văzut în acea relație șansa de a nu mai trăi singur.

Astfel a început o falsă idilă pe care tribunalul a descris-o ca o „escrocherie sentimentală” și în care se consideră că femeia, de naționalitate română, a folosit legătura afectivă ca „momeală” pentru a obține transferuri succesive de bani și chiar un apartament pe numele ei, pentru care nu a plătit niciodată.

A cumpărat un apartament în San Sebastián și i-a donat jumătate din locuință

După primele luni petrecute împreună la Bruxelles, cei doi s-au mutat la San Sebastián, în Spania. La 7 iunie 2022, bărbatul a cumpărat o locuință în valoare de 264.119 euro și, potrivit instanței, românca l-a convins să îi doneze jumătate din apartament, evaluată la 132.055 euro, în loc să îi lase partea respectivă prin moștenire.

Pentru întocmirea actelor a fost adus chiar un avocat român cunoscut de femeie, iar cheltuielile de deplasare și cazare au fost plătite de bărbat.

După cumpărarea apartamentului au început solicitările de bani. Femeia i-a spus că are nevoie de fonduri pentru a cumpăra o casă în România pentru mama sa și că, ulterior, imobilul îi va aparține lui. Pe baza acestei promisiuni, bărbatul a făcut patru transferuri importante: 50.000 de euro în noiembrie 2022, 70.000 de euro în februarie 2023, 75.000 de euro în iunie 2023 și 38.500 de euro în septembrie 2023. În total, 233.500 de euro.

Ulterior, femeia i-a spus că locuința fusese cumpărată, dar că avea nevoie de bani suplimentari pentru renovare.

Relația nu a fost niciodată consumată

În timpul procesului, bărbatul a declarat că dormeau împreună atunci când femeia era acasă, însă relația nu a fost niciodată consumată. El a spus că spera la un viitor împreună și chiar la posibilitatea de a avea un copil.

„M-am gândit că poate voi avea un copil cu această nouă parteneră.”

În alt moment al declarației sale, a rezumat starea în care se afla: „Am vrut să cred că am avut foarte mult noroc.”

Pe măsură ce relația avansa, bărbatul a început să observe nereguli. La un moment dat a descoperit că îi dispăruse cardul bancar, însă femeia a negat că l-ar fi luat și i-a spus că este posibil să fi fost copiat. Tribunalul a stabilit că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, femeia a efectuat 63 de retrageri de numerar din contul bărbatului, în valoare totală de 21.770 de euro, fără știrea și fără acordul acestuia. De asemenea, au existat alte transferuri și solicitări de bani, inclusiv din partea unui presupus văr care cerea restituirea unor datorii.

Minciuni despre serviciu și tratamente medicale

Bărbatul a început să verifice explicațiile primite de la femeie. Aceasta îi spusese că lucrează într-un restaurant, însă el a aflat ulterior că informația nu era adevărată.

În alte perioade îi spunea că se află în România și lipsea zile întregi de acasă. Într-o situație, femeia i-a cerut 500 de euro pentru o investigație medicală. Bărbatul a sunat la spital și a aflat că nu avea programată nicio examinare. A doua zi i-a cerut bani pentru un avocat român. „În acele zile mi-a luat 3.000 de euro”, a declarat el în instanță.

În cele din urmă, avocatul bărbatului din San Sebastián a intervenit. Când acesta s-a întâlnit cu avocatul, femeia a insistat să participe la discuție și a refuzat să părăsească biroul, fiind necesară intervenția Poliției Naționale spaniole. După acel episod, bărbatul și-a făcut un bagaj și a plecat definitiv din locuință, însoțit de avocat și escortat de polițiști. El a declarat că, în acel moment, îi mai rămăseseră în cont „puțin peste o sută de mii de euro”.

Patru ani de închisoare și despăgubiri de peste 265.000 de euro

Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a calificat faptele drept un delict continuat de înșelăciune agravată, având în vedere că prejudiciul depășește 250.000 de euro.

Judecătorii au condamnat femeia la patru ani de închisoare și la o amendă calculată pe durata a 12 luni, cu o cotă zilnică de șase euro. Instanța a obligat-o să plătească victimei 265.150 de euro, la care se adaugă 190,58 euro reprezentând cheltuieli notariale și dobânzile legale majorate cu două puncte procentuale.

Totodată, judecătorii au anulat donația prin care femeia devenise proprietara a jumătate din apartamentul din San Sebastián și au dispus restituirea cotei de 132.055 euro către bărbat.

Potrivit expertizelor psihologice, bărbatul își păstra intacte capacitățile cognitive și nu suferea de o afecțiune psihiatrică. Specialiștii au identificat însă un deficit socio-afectiv, care îl făcea deosebit de vulnerabil în luarea deciziilor financiare legate de relații personale.