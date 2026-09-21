Susține Susține

O româncă a înșelat cu aproape 400.000 de euro un văduv de 82 de ani, în Spania: „Am vrut să cred că sunt norocos”

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
O mână întinsă care adună monede euro împrăștiate peste o grămadă de bancnote
O româncă a fost condamnată la patru ani de închisoare în Spania după ce Tribunalul din Gipuzkoa a stabilit că a înșelat un văduv de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro. Sursa foto: Gettyimages
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O româncă a fost condamnată de Tribunalul Provincial din Gipuzkoa, Spania, la 4 ani de închisoare, după ce instanța a concluzionat că a înșelat un văduv de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro. Judecătorii au calificat cazul drept o „escrocherie a iubirii”, desfășurată pe parcursul a aproape doi ani, relatează pubicația El Diario Vasco.

Cuprins:

Totul a început într-un restaurant din Bruxelles

Un bărbat în vârstă de 82 de ani, rămas văduv după mai bine de 60 de ani de căsnicie, a devenit victima unei „escrocherii sentimentale”, potrivit unei hotărâri a Tribunalului Provincial din Gipuzkoa. Instanța a condamnat o româncă la patru ani de închisoare, stabilind că aceasta a profitat de singurătatea și vulnerabilitatea bărbatului pentru a obține bani și bunuri în valoare de 397.205 euro. În hotărârea pronunțată pe 13 iulie, judecătorii au concluzionat că femeia i-a creat impresia că dorește o relație de cuplu și un viitor împreună, deși scopul era obținerea unui folos patrimonial.

Potrivit sentinței, cei doi s-au cunoscut pe 25 ianuarie 2022, într-un restaurant din Bruxelles. Femeia era însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei, însă, ulterior, s-a stabilit că acesta nu îi era rudă.

În timpul conversației, femeia i-a spus că și-ar dori lecții de chitară și, deși brbatul nu mai preda, a acceptat să facă o excepție. În aceeași seară, el a primit un mesaj în care femeia îi scria că este „un bărbat excepțional” și că dorește să îl revadă. A doua zi au luat masa împreună, când bărbatul i-a povestit că intenționează să se mute în Spania, femeia i-a propus să îl însoțească și să locuiască împreună. El i-a spus că diferența de vârstă este prea mare, însă românca i-a răspuns că acest lucru nu contează.

Persoane apropiate bărbatului i-r fi spus încă de la început că situația li se pare suspectă. În timpul procesului, însă, a explicat că a continuat relația pentru că nu îi place singurătate. El a declarat că era văduv de trei ani și că a văzut în acea relație șansa de a nu mai trăi singur.

Astfel a început o falsă idilă pe care tribunalul a descris-o ca o „escrocherie sentimentală” și în care se consideră că femeia, de naționalitate română, a folosit legătura afectivă ca „momeală” pentru a obține transferuri succesive de bani și chiar un apartament pe numele ei, pentru care nu a plătit niciodată.

A cumpărat un apartament în San Sebastián și i-a donat jumătate din locuință

După primele luni petrecute împreună la Bruxelles, cei doi s-au mutat la San Sebastián, în Spania. La 7 iunie 2022, bărbatul a cumpărat o locuință în valoare de 264.119 euro și, potrivit instanței, românca l-a convins să îi doneze jumătate din apartament, evaluată la 132.055 euro, în loc să îi lase partea respectivă prin moștenire.

Pentru întocmirea actelor a fost adus chiar un avocat român cunoscut de femeie, iar cheltuielile de deplasare și cazare au fost plătite de bărbat.

După cumpărarea apartamentului au început solicitările de bani. Femeia i-a spus că are nevoie de fonduri pentru a cumpăra o casă în România pentru mama sa și că, ulterior, imobilul îi va aparține lui. Pe baza acestei promisiuni, bărbatul a făcut patru transferuri importante: 50.000 de euro în noiembrie 2022, 70.000 de euro în februarie 2023, 75.000 de euro în iunie 2023 și 38.500 de euro în septembrie 2023. În total, 233.500 de euro.

Ulterior, femeia i-a spus că locuința fusese cumpărată, dar că avea nevoie de bani suplimentari pentru renovare.

Relația nu a fost niciodată consumată

În timpul procesului, bărbatul a declarat că dormeau împreună atunci când femeia era acasă, însă relația nu a fost niciodată consumată. El a spus că spera la un viitor împreună și chiar la posibilitatea de a avea un copil.

„M-am gândit că poate voi avea un copil cu această nouă parteneră.”

În alt moment al declarației sale, a rezumat starea în care se afla: „Am vrut să cred că am avut foarte mult noroc.”

Pe măsură ce relația avansa, bărbatul a început să observe nereguli. La un moment dat a descoperit că îi dispăruse cardul bancar, însă femeia a negat că l-ar fi luat și i-a spus că este posibil să fi fost copiat. Tribunalul a stabilit că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, femeia a efectuat 63 de retrageri de numerar din contul bărbatului, în valoare totală de 21.770 de euro, fără știrea și fără acordul acestuia. De asemenea, au existat alte transferuri și solicitări de bani, inclusiv din partea unui presupus văr care cerea restituirea unor datorii.

Minciuni despre serviciu și tratamente medicale

Bărbatul a început să verifice explicațiile primite de la femeie. Aceasta îi spusese că lucrează într-un restaurant, însă el a aflat ulterior că informația nu era adevărată.

În alte perioade îi spunea că se află în România și lipsea zile întregi de acasă. Într-o situație, femeia i-a cerut 500 de euro pentru o investigație medicală. Bărbatul a sunat la spital și a aflat că nu avea programată nicio examinare. A doua zi i-a cerut bani pentru un avocat român. „În acele zile mi-a luat 3.000 de euro”, a declarat el în instanță.

În cele din urmă, avocatul bărbatului din San Sebastián a intervenit. Când acesta s-a întâlnit cu avocatul, femeia a insistat să participe la discuție și a refuzat să părăsească biroul, fiind necesară intervenția Poliției Naționale spaniole. După acel episod, bărbatul și-a făcut un bagaj și a plecat definitiv din locuință, însoțit de avocat și escortat de polițiști. El a declarat că, în acel moment, îi mai rămăseseră în cont „puțin peste o sută de mii de euro”.

Patru ani de închisoare și despăgubiri de peste 265.000 de euro

Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a calificat faptele drept un delict continuat de înșelăciune agravată, având în vedere că prejudiciul depășește 250.000 de euro.

Judecătorii au condamnat femeia la patru ani de închisoare și la o amendă calculată pe durata a 12 luni, cu o cotă zilnică de șase euro. Instanța a obligat-o să plătească victimei 265.150 de euro, la care se adaugă 190,58 euro reprezentând cheltuieli notariale și dobânzile legale majorate cu două puncte procentuale.

Totodată, judecătorii au anulat donația prin care femeia devenise proprietara a jumătate din apartamentul din San Sebastián și au dispus restituirea cotei de 132.055 euro către bărbat.

Potrivit expertizelor psihologice, bărbatul își păstra intacte capacitățile cognitive și nu suferea de o afecțiune psihiatrică. Specialiștii au identificat însă un deficit socio-afectiv, care îl făcea deosebit de vulnerabil în luarea deciziilor financiare legate de relații personale.

Judecătorii au considerat că această vulnerabilitate a fost exploatată de femeie și că mărturia bărbatului a fost susținută de documentele bancare, actele de proprietate, transferurile de bani și expertizele din dosar. La finalul procesului, bărbatul a rămas singur în locuința din San Sebastián. „Acum trăiește singur, chiar dacă aceasta nu a fost alegerea lui”, se arată în hotărârea instanței. El a încheiat mărturia cu o frază pe care judecătorii au consemnat-o în sentință: „Nu mi-am dat seama că era un noroc foarte suspect”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Spania români
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Unica.ro
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Gsp.ro
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
Călin Georgescu este dus la audieri la DIICOT. Foto: Libertatea
BREAKING NEWSLiveText
Știri România
07:17
Călin Georgescu, a fost reținut -surse / DIICOT: „100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania sa electorală”
Fațada unui magazin Lidl
Știri România
17:33
Schimbarea pe care Lidl a făcut-o, după 20 de ani, în toate magazinele dintr-o țară europeană
Parteneri
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Adevarul.ro
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Matteo Duțu, a patra opțiune în apărarea lui Dinamo. Nuno Campos îl vede și în spatele lui Fetai în ierarhia fundașilor centrali
Fanatik.ro
Matteo Duțu, a patra opțiune în apărarea lui Dinamo. Nuno Campos îl vede și în spatele lui Fetai în ierarhia fundașilor centrali
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Financiarul.ro
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Alin Alexuc Ciurariu și Gabi Torje la Asia Express 2026 | Foto: Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene
17:42
De ce nu a mers Gabi Torje la Asia Express 2026 cu un membru din familie: „Îmi sare CD-ul”. Ce a spus despre Alin Alexuc Ciurariu
Corina Băcanu și Adrian Călărașu | Foto: Facebook
Stiri Mondene
17:03
Postarea cu aproape 19.000 de aprecieri a Corinei Băcanu: „După ziua de ieri am simțit azi că m-a lovit trenul”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Observatornews.ro
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Mediafax.ro
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Redactia.ro
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
Kanald.ro
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
POLITIC
Arhiva foto
Politică
17:17
Claudiu Năsui și-a dat demisia din Parlamentul României. Cine îl va înlocui pe deputatul ajuns ministru la Chișinău
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
15:31
Reacția PNL și a lui Siegfried Mureșan după decizia PSD de a nu susține Guvernul Mureșan în Parlament
Parteneri
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Gigi Becali: „Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!” Ce salariu primește Reghecampf la FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali: „Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!” Ce salariu primește Reghecampf la FCSB
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Stiri Mondene
18:37
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
Cultură și Vacanțe
18:25
Veneția pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge taxa pentru o singură zi
Știri Externe
18:03
180.000 de angajați speriați de concedierile din industria auto au protestat în 280 de locații din Germania
BREAKING NEWS
Știri România
17:58
Călin Georgescu a fost reținut de într-un dosar de înşelăciune de peste un milion de euro. A ieșit încătușat din sediul DIICOT
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
12:59
Cine sunt cei trei oameni de afaceri care l-au reclamat pentru înșelăciune la DIICOT pe Călin Georgescu. Peste 1,5 milioane de euro, suma pentru care au făcut plângere
Știri România
10:49
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
Exclusiv
Știri România
07:00
Firma legată de anturajul lui Sorin Grindeanu care controlează accesul la Castelul Peleș, Muzeul Antipa sau Delfinariul din Constanța. Cine deține Royal Tickets SRL
Știri România
20 sept.
Rezultatele Loto 6/49 din 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Foto: shutterstock
Lifestyle
Articol susținut de Catena - Aquamare
17:53
Alergia la ambrozie: simptome, cum le calmezi și ce poți face pentru a trece mai ușor peste această perioadă
O casă din lemn care are un acoperiș din panouri solare, iarna
Lifestyle
17:23
Un cuplu a construit o casă cu 700 de anvelope vechi reciclate și lemn: sunt 27 de grade la interior iarna, deși este acoperită complet de zăpadă
Foto: Cornel Putan
Lifestyle
Articol susținut de Organizația de management al destinației Timișoara
16:54
Toamna la Timișoara: Picasso, film, arhitectură și seri pe Bega
Ilustrație în stil grecesc cu zeul Apollo, care plutește în dreptul Soarelui și țintește cu arcul spre șarpele Python, care scuipă flăcări.
Lifestyle
16:20
Zeul Apollo – cine a fost, legendă și curiozități
Prof.dr. Maria Puiu, managerul proiectului Expert Rare, care schimbă destinele românilor cu boli rare
Sănătate și Fitness
16:07
Lecția lui Alex, pacientul devenit profesor. ExpertRARE, proiectul de 35 de milioane de lei condus de prof. dr. Maria Puiu, care schimbă destinele românilor cu boli rare
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
România este în continuare una dintre cele mai accesibile pieţe ale muncii din Uniunea Europeană, cu un cost orar al forţei de muncă de 13,6 euro, ceea ce reprezintă doar 39% din media blocului comunitar, de 34,9 euro/oră. Sursă foto Shutterstock
Știri România
17:17
România, printre cele mai ieftine piețe ale muncii din UE. Cât câștigă angajații din București și care sunt domeniile cu cele mai mari salarii
Familia Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, implicați într-un dosar instrumentat de DIICOT
Știri România
14:40
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
Călin Georgescu vorbește cu jurnaliștii la ieșirea din Parchet. e îmbrăcat cu un costum și are o figură gravă
Știri România
14:21
Primele declarații ale omului de afaceri Răzvan Leu, după ce procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu: „Am pierdut peste un milion de euro”
TIR accidentat pe DEx12 Craiova si zeci de baxuri de pampersi imprastiate pe asfalt
Știri România
13:25
Circulație blocată pe DEx12 spre Pitești: Zeci de baxuri cu scutece s-au împrăștiat pe șosea în urma unui accident între două TIR-uri
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu