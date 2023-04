Cei doi au povestit cum au ucis-o pe Anastasia Milosskaya, 38 de ani, în seara zilei de 24 martie. Videoclipul cu mărturisirile celor doi adolescenți a fost publicat de Comisia de anchetă: „Ea a intrat în cameră. Apoi a rămas întinsă undeva aici, lângă pat. Am scos cearceaful de pe acest pat și am învelit corpul în el. Am vrut să-l scoatem în aceeași zi, dar nu am reușit”.

Evenimentele din acea seară s-au desfășurat astfel: Anastasia a venit acasă de la serviciu, a intrat în apartament. Cei doi adolescenți plătiți să o ucidă o așteptau deja în cameră. Au atacat-o și au sugrumat-o. Potrivit versiunii preliminare, fiica și iubitul ei au așteptat pe balcon.

După aceea, au intrat în casă, au plătit, scoțând 350.000 de ruble din cutie unde mama fetei ținea economiile (femeia strângea bani pentru o locuință nouă și pentru o vacanță, în care plănuise să meargă împreună cu fiica ei, în aprilie), i-a dat afară din casă pe asasini și apoi s-au dus la culcare.

Două zile mai târziu, adolescenții care au sugrumat-o pe femeie s-au întors pentru a termina treaba și au dus trupul Anastasiei la tomberon.

Mobilul crimei este, spun anchetatorii ruși, o ceartă între Anastasia și fiica ei. De ceva vreme fata cunoscuse un băiat pe internet, iar acesta se mutase în casa lor. Mama i-a cerut fiicei ca iubitul ei să plece. Cei doi adolescenți plănuiseră să trăiască după crimă din economiile femeii, care lucra ca agent imobiliar, dar mai avea și alte joburi într-un salon de cosmetică. Anastasia, spun surse din anchetă, avea strânși peste 35.000 de euro.

O prietenă a fetei a spus: „Ea a vorbit despre ura mamei ei de multe ori, deși mama ei era o persoană bună, care o iubea”. Bunica fetei a spus că nepoata ei a ajuns sub influența băiatului, care provenea dintr-o „familie dificilă”.

Cei patru adolescenți implicați în crimă riscă o pedeapsă maximă de 10 ani în închisoare.

