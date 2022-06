Sculptură de 12,5 milioane de dolari, scoasă la licitație pentru Ucraina. Cine este miliardarul care o donează

Omul de afaceri miliardar Victor Pinchuk și soția lui, Olena, scot la licitație sculptura lui Koons intitulată „Balloon Monkey (Magenta)” la Christies.

Veniturile din vânzare vor fi donate Ucrainei pentru a ajuta soldații și civilii răniți în război, care au nevoie urgent de proteze, tratament medical și recuperare, potrivit unui comunicat de presă emis de Christie’s, la începutul acestei săptămâni.

Sculpturile lui Koons sunt printre cele mai scumpe creații vândute vreodată la licitație. „Rabbit” s-a vândut cu 91 de milioane de dolari la Christie’s New York, în 2019, în timp ce „Balloon Dog (Orange)” s-a vândut cu 58,4 milioane de dolari cu șase ani mai devreme.

