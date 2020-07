Senatorul PSD de Neamț Emilia Arcan a anunțat, vineri, că demisionează din PSD, după aproape două decenii ani de apartenență la această formațiune politică. Motivul, a explicat parlamentarul nemțean, a fost decizia organizației de a fi susținut „un om din Giurgiu, fugărit de organizația PSD din județul lui, pentru a candida la Primăria Piatra Neamț, cât și pe loc eligibil la parlamentare.”

Emilia Arcan a fost președinte al Organizației Femeilor Social Democrate Neamț și vicepreședinte la nivel național, președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, iar vineri a decis să demisioneze după discuțiie purtate cu conducerea formațiunii, în timpul ședinței Biroului Permanent Județean al PSD.

„O spun cu toată sinceritatea că sunt mâhnită și nu mă gândeam că lucrurile vor ajunge atât de departe. Cert este că ziua de astăzi, 10 iulie, înseamnă finalul meu politic în rândurile PSD. Îmi pare rău că se trece așa ușor peste o muncă susținută cu multă seriozitate, pe care am desfășurat-o în toți acești ani în rândul partidului și pentru binele partidului (…). M-a durut însă că atunci când trebuia luată o decizie, aceasta se lua de către câțiva oameni apropiați și cu influență la președinte, cu o totală ignorare a celor care ar fi trebuit consultați, așa cum cred eu că este normal să se întâmple într-un partid, care este condus de o echipă, după niște reguli bine definite! Nu mi-am imaginat că ar putea deranja atât de mult faptul că mi-am exprimat nemulțumirea vis-a-vis de decizia de a fi susținut un om din Giurgiu, de organizația PSD din județul lui, pentru a candida la Primăria Piatra Neamț, cât și pe loc eligibil la parlamentare. Acesta este motivul principal pentru care astăzi am ales să demisionez”, a spus Emilia Arcan.

Senatorul a explicat că s-a văzut în situația de a alege între disciplina de partid și propriile sale convingeri.

„Recunosc, s-a întâmplat asta de mai multe ori de când sunt în PSD dar, de fiecare dată, am fost un soldat disciplinat, corect, vertical pentru că mi s-a explicat de ce este necesar să se decidă altfel decât credeam eu că era firesc să se decidă. Există însă lucruri peste care nu se poate trece: atunci când din motive obscure, particulare, vezi că partidul, prin reprezentant, este pe cale să ia o decizie profund greșită. (…) Nu văd cu ce am greșit când am afirmat că nu este normal ca organizația municipală să nu promoveze un om din Piatra Neamț spre o candidatură și că nu văd ce șanse ar putea avea un om care nu cunoaște nici măcar cartierele din oraș. Mi s-a reproșat acest lucru și… nu numai acesta, de aceea am hotărât, considerând că am dreptate, să-mi dau demisia din PSD”, a mai spus senatorul.





