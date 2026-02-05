Crash pad-urile sunt apartamente transformate pentru a găzdui numeroși membri ai echipajelor aeriene, oferind doar paturi suprapuse în camere mici și facilități comune. În astfel de locuri, intimitatea și igiena decentă sunt adesea absente, afectând începătorii din industrie.

Costul mediu al unui loc într-un crash pad este de 500 de dolari pe lună, fiind o soluție accesibilă în orașele scumpe precum New York sau San Francisco, unde companiile aeriene își au bazele principale.

Alexis, o stewardesă americană, a dezvăluit condițiile în care doarme între zboruri, șocând internauții.

Spațiul în care se odihnește este un „crash pad”, un apartament supraaglomerat destinat echipajelor aeriene.

Imaginile arată rânduri de paturi suprapuse, lipite unul de altul, iar unii comentatori l-au comparat cu o închisoare:: „O, Doamne, ce este asta? Arată ca o celulă”. Alexis recunoaște că preferă să lucreze mai mult pentru a evita să rămână acolo.

Munca în aviație este adesea asociată cu glamour și călătorii, dar realitatea poate fi diferită, mai ales pentru începători. Salariile mici ale noilor angajați nu le permit să închirieze un hotel între zboruri, motiv pentru care folosesc aceste „crash pad-uri”.

Aceste spații sunt apartamente sau case transformate astfel încât să găzduiască cât mai multe persoane. Într-o cameră pot dormi zeci de oameni, iar intimitatea sau condițiile decente de igienă sunt rareori prezente.

Bazele companiilor aeriene americane se află adesea în orașe cu costuri ridicate de trai, precum New York sau San Francisco.

Pentru mulți angajați, în special cei aflați la început de carieră, este imposibil să închirieze sau să cumpere o locuință în aceste zone. Unii aleg să locuiască departe, la sute sau chiar mii de kilometri, profitând de zborurile gratuite oferite personalului.

Totuși, pauzele scurte între ture îi obligă să găsească soluții de cazare temporară, iar „crash pad”-urile, care costă în jur de 500 de dolari pe lună, reprezintă cea mai accesibilă opțiune.

Aceste locuri sunt o alternativă ieftină la hoteluri, dar confortul lipsește cu desăvârșire. Paturile suprapuse sunt înghesuite în camere mici, iar bucătăriile și băile sunt comune.

Uneori, membrii echipajului sunt nevoiți să doarmă pe saltele așezate pe podea sau chiar în living. Pentru mulți, această situație durează câțiva ani, până când obțin salarii mai mari care să le permită locuințe mai decente.

