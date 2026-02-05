„Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări tripartite, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”, a precizat șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, citat de publicația rusă din exil Meduza.

Propaganda Kremlinului pune accent pe trei chestiuni

Potrivit agenției de presă TASS, un instrument de propagandă al Kremlinului, negocierile de miercuri sunt concentrate asupra a trei chestiuni: economice, teritoriale și mecanismele de încetare a focului.

Prima zi din cea de-a doua rundă de negocieri de la Abu Dhabi a avut loc miercuri și s-a încheiat fără declarații din partea Rusiei.

Umerov a susținut doar că discuțiile de miercuri au fost „substanțiale și productive, axate pe pași concreți și soluții practice”.

Delegația rusă este condusă de șeful serviciului secret militar GRU, Igor Kostiukov, în timp ce partea americană este reprezentată în special de emisarul pentru pace și Orientul Mijlociu Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Marco Rubio spune că există progrese, dar și blocaje

Administraţia președintelui american Donald Trump a presat atât conducerea de la Kiev, cât şi regimul de la Moscova să găsească un compromis pentru a pune capăt războiului care durează de aproape 12 ani, dintre care patru la scară largă, dar cele două părţi rămân departe una de cealaltă în câteva teme-cheie, în pofida mai multor runde de negocieri, notează Reuters.

În opinia secretarului de stat american Marco Rubio, negocierile de la Abu Dhabi oferă atât vești bune, cât și proaste.

„Credem că am făcut progrese în ultimul an. Dacă vă uitați la lista problemelor nerezolvate care existau acum un an și la lista problemelor nerezolvate care rămân astăzi în ceea ce privește încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, atunci s-a redus semnificativ. Aceasta este o veste bună”, a declarat miercuri șeful diplomației americane.

Cu toate acestea, a adăugat el, vestea proastă este că problemele care rămân pe listă sunt cele mai complexe. „Dar munca continuă. Tot ce pot spune este că investim mult timp și energie în această chestiune și vom continua să facem tot ce putem pentru a vedea dacă este posibil un progres”, a subliniat Rubio.

Secretarul de stat american a subliniat că, atunci când vine vorba de încheierea conflictelor, „situația pare adesea fără speranță până când se obține un progres neașteptat”.

Rusia terorizează Ucraina în mijlocul negocierilor

Întâlnirile trilaterale de la Abu Dhabi au loc pe fondul unor bombardamente sălbatice efectuate de ruși. Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kremlinul a profitat de armistiţiul energetic susţinut de Statele Unite săptămâna trecută pentru a pregăti un număr mare de drone și rachete cu care să atace Ucraina în cele mai reci zile ale acestei ierni.

Rusia a efectuat în noaptea de luni spre marți cel mai puternic atac aerian masiv combinat de la începutul acestui an, vizând trei centrale termice și alte obiective de infrastructură energetică cu 450 de drone și 71 de rachete de diferite tipuri.

Apoi, în mijlocul negocierilor de la Abu Dhabi, Rusia a atacat Ucraina în noaptea de miercuri spre joi cu 183 de drone și două rachete balistice Iskander.

Anterior, miercuri, la scurt timp după începerea negocierilor de la Abu Dhabi, forţele ruse au lovit o piaţă aglomerată din estul Ucrainei cu muniţie cu dispersie, ucigând cel puţin şapte persoane şi rănind 15.

Volodimir Zelenski insistă pentru o pace reală

Volodimir Zelenski a spus în discursul său video nocturn că este esenţial ca discuţiile să conducă la o pace reală şi să nu ofere Rusiei o nouă oportunitate de a continua războiul. Partenerii Ucrainei, a spus el, trebuie să exercite mai multă presiune asupra regimului de la Moscova.

„Acest lucru trebuie simţit acum. Oamenii din Ucraina trebuie să simtă că situaţia se îndreaptă cu adevărat spre pace şi spre sfârşitul războiului, nu spre o situaţie în care Rusia foloseşte totul în avantajul său şi continuă atacurile”, a declarat Zelenski.

Intervievat, miercuri de postul francez de televiziune France 2, Volodimir Zelenski a dezvăluit că numărul soldaţilor ucraineni căzuți pe front este estimat la 55.000. Președintele ucrainean a declarat totodată că, pentru a cuceri toată regiunea Donbas, Rusia va trebui să plătească un preț extrem de ridicat, sub forma unor pierderi masive de efective, asta însemnând circa 800.000 de soldați în următorii doi ani.

Kremlinul vrea deocamdată centura de fortărețe a Ucrainei

Cea mai sensibilă problemă în negocieri este cererea Kremlinului ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas și să o cedeze în întregime. O altă problemă rămasă nesoluționată ține de viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa și care se află sub ocupație rusească.

Rusia insistă cel mai mult pentru retragerea armatei ucrainene din pozițiile sale puternic fortificate din nord-vestul regiunii Donețk. Această cerere conține în primul rând o miză militară, deși administrația Trump pare să o ignore public. Odată ce și-ar stabili trupele într-o zonă pe care nu o poate cuceri pe cale militară, Rusia ar avea în față o întindere vastă și mai slab protejată pe care o poate ataca în orice moment după o perioadă de refacere inventând fel și fel de pretexte false, așa cum a procedat în trecut.

Ucraina cere că războiul să fie îngheţat de-a lungul liniilor actuale de front şi respinge orice retragere unilaterală a forţelor sale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că trupele ruse vor continua să lupte până când Kievul va ceda Donbasul. În realitate, Kremlinul își dorește capitularea întregii Ucrainei. În această ordine de idei, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus chiar înainte de reluarea negocierilor de la Abu Dhabi că nu este de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina și și-a exprimat dorința instaurării unui regim prorus la Kiev.

Kievul afirmă că Rusia nu câștigă războiul, în pofida propagandei sale care susține acest lucru

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei, dintre care o mare parte din acesta, inclusiv Crimeea şi părţi importante din Donbas, era sub controlul Moscovei încă dinainte de lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022.

„Rusia nu câştigă războiul împotriva Ucrainei”, a apreciat marţi ministrul ucrainean de externe Andrîi Sîbiha.

Sondajele de opinie arată că majoritatea ucrainenilor se opun unui acord care ar presupune cedări teritoriale suplimentare Rusiei.

Unii locuitori din Kiev au declarat pentru Reuters că sunt sceptici în privința negocierilor de la Abu Dhabi. „Să sperăm că se va schimba ceva, desigur. Dar nu cred că se va schimba nimic acum”, a declarat Serhii, un şofer de taxi în vârstă de 38 de ani. „Noi nu vom ceda şi nici ei nu vor ceda”, a conchis el.

