În ciuda eforturilor masive de salvare, echipele de intervenție au ajuns prea târziu, găsind-o fără suflare, avându-l alături doar pe câinele ei, care a supraviețuit.

Cursa contracronometru și condițiile meteo extreme

Incidentul s-a produs duminică după-amiază. Aflată într-o drumeție alături de câinele ei, Fezco, tânăra a căzut în jurul orei 15:00, dar a reușit să apeleze numărul de urgență.

Autoritățile au declanșat imediat o operațiune de salvare la scară largă, mobilizând elicoptere și snowmobile. Cu toate acestea, vremea severă a îngreunat dramatic vizibilitatea și accesul în zonă

Brianna a luptat pentru supraviețuire timp de șase ore, expusă la temperaturi apropiate de zero grade și la un vânt tăios.

Salvatorii au reușit să o localizeze abia la ora 21:00, însă era prea târziu. Tânăra murise.

Poliția a confirmat detaliile dureroase ale descoperirii: „A fost găsită în zăpadă, împreună cu câinele ei. Nu mai dădea semne de viață”. Fezco, câinele tinerei, a supraviețuit temperaturilor extreme.

O alpinistă experimentată, răpusă de „muntele ei preferat”

Tragedia este cu atât mai surprinzătoare cu cât Brianna nu era o începătoare. Era bine echipată, avea o formă fizică excelentă și documenta constant pe rețelele de socializare traseele dificile pe care le parcurgea prin parcurile naționale din SUA.

Mai mult, ea cunoștea bine zona. Escaladase deja Muntele Marcy, acoperit de zăpadă, în luna noiembrie a anului trecut.

„Acesta era muntele ei preferat. Aștepta cu nerăbdare să-l viziteze din nou”, a declarat nepoata ei, M.

Comunitatea, în stare de șoc

Vestea a adus un val de durere printre rude și prieteni, care și-o amintesc ca pe o persoană plină de energie și pasionată de natură.

„Nu-mi vine să cred. Inima mi-e frântă din cauza a ceea ce ți s-a întâmplat”, a scris o cunoștință pe rețelele de socializare.

O altă prietenă a adus un omagiu spiritului de aventură al tinerei: „Știu cât de mult ai visat să explorezi lumea și să vezi toate locurile incredibile pe care le are de oferit”.

