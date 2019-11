De Cristina Sterian,

Ana Maria Păduraru a născut în urmă cu o lună la Brăila o fetiță perfect sănătoasă. A fost externată, pentru că totul a decurs normal atât cu ea cât și cu bebelușul.

În urmă cu câteva zile, tânăra mămică a început să se simtă rău. Spunea că o doare un picior, motiv pentru care a mers la Spitalul Județean Brăila.

Aici a primit tratament cu antiinflamatoare și a fost trimisă acasă, spun rudele. A doua zi, pentru că durerile au persistat, familia tinerei a chemat salvarea care a dus-o la spital.

Vineri am plecat de la faptul că o durea un picior, apoi nu se mai putea mișca. Am chemat salvarea care a fost înștiințată că fata e lăuză, trebuia să o ducă la maternitate, dar asta nu s-a întâmplat. Au dus o la spitalul 3, acolo i-au făcut radiografie, am și filmele, unde s-a pus diagnosticul de discopatie lombară, i-au dat tratament antiinmflator și au trimis-o acasă. A doua zi, fata m-a sunat și m-a chemat, mi-a spus că moare, avea dureri îngrozitoare, nu puteai pune un deget pe ea. Mama tinerei:

Familia a chemat din nou ambulanța, iar tânăra a fost dusă la spital, cu tensiune mare și în stare critică, susțin rudele. Tot ei spun că inițial li s-a spus că fata a murit din cauza meningitei, însă după efectuarea autopsiei au aflat că a fost vorba de septicemie.

”I-au făcut analize, le-au repetat, dar de fiecare dată ieșea altceva”

”Când am ajuns la spital a doua oară au dus-o la resuscitare unde am stat câteva ore, s-au strâns acolo vreo 6-7 medici, dar nu știau ce are, pentru că i-au făcut analize, le-au repetat, dar de fiecare dată ieșea altceva dar”, susține mama fetei.

În fața acuzațiilor, conducerea Spitalului Județean Brăila a anunțat că a dispus o anchetă.

Spital Județean Brăila. Foto realitateadebraila.net

”Am solicitat comisiei de analize decese intraspitacelicești din cadrul spitalului analiza acestui caz și când vom avea un răspuns vă vom transmite. Analizăm acest deces să vedem care au fost problemele care au dus la moartea tinerei. Nu vizăm nici un doctor deocamdată, doar analizăm acum acest deces”, a declarat directorul medical al spitalului brăilean, Alina Neacșu.

Polițiștii din Brăila au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

