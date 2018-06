O tânără din Iași, Adelina C., în vârstă de 22 de ani, a șocat un cartier întreg. Ea locuiește efectiv într-o mașină aparținând mamei sale și refuză de cele mai multe ori să discute cu cineva. Joi seară vecinii au sunat la 112. Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a discutat cu ea. Într-un final, au reușit să o convingă să între în casă. Totul se petrecea pe strada Drobeta, din zona Zimbru, arată bzi.ro.

Comentarii au apărut imediat pe rețelele sociale. Unii ieșeni susțin că de-a lungul timpului această tânără a fost văzută în repetate rânduri stând în mașină, ore sau chiar zile întregi, în diferite zone din oraș.

Oamenii spun că uneori, scenele pe care le văd în mașina tinerei par să fie desprinse din filmele de groază.

“Te sperii uneori dacă o vezi pe fata asta în mașină. Are jucării de pluș cu care stă în brațe, este înspăimântătoare uneori. Ar trebui ca autoritățile să se implice și să ia măsuri. Cred că are ceva probleme psihice, altfel nu-mi explic. Am auzit că uneori își face nevoile în mașină, dar nu am văzut”, (..)

“Noi am mai văzut-o de mai multe ori în mașină. Nu știm ce este cu ea…Locuiește în zonă, dar chiar nu știu ce se întâmplă. Am văzut de multe ori o femeie care îi ducea de mâncare la mașină, cred că este mama ei”, spun vecinii fetei.

Sursa foto:bzi.ro