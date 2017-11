În loc să fie răsplătită pentru simțul civic, o tânără din Iași a fost amendată pentru că a sesizat un posibil furt de lemne. Iulia Cojocea a verificat numărul de înregistrare al camion care ar fi putut transporta ilegal lemne cu ajutorul aplicației Inspectorul Pădurii și i s-a recomandat să sune la 112. Dorința de a semnala la Poliție un posibil caz de furt i-a adus ieșencei o amendă de 500 de lei.

Iulia Cojocea este angajata unei firme multinaționale din Iași. Tânăra de 29 de ani a povesttit că mergea, la sfârșitul lunii octombrie, cu mașina către Pojorâta, judeţul Suceava. În apropiere de Câmpulung Moldovenesc a observat un camion încărcat cu lemne și a vrut să verifice transportul căruia i s-a părut suspect, informează Ziarul de Iași.

Tânăra a menționat că a discutat cu un reprezentant al Poliției din Câmpulung, care i-a spus că va face verificări la fața locului. Mai apoi, a fost sunată de Poliție pentru a-i fi cerute datele de contact.

„Am întrebat pentru ce are nevoie şi mi-a zis că trebuie să îmi trimită un răspuns oficial la sesizarea făcută. Zilele trecute am primit o recomandată de la Poliţia din Câmpulung în care se spune că am fost amendată cu 500 de lei pentru că am sesizat abuziv serviciul 112. Am sunat azi la Poliţia din Câmpulung şi mi-au zis că eu am verificat numărul de la capul de TIR, şi nu de la semiremorca care transporta lemne“, a mai povestit tânăra.