Diana Condurache încearcă să economisească fiecare leu, pentru a putea strânge bani de o casă.

Am avut de făcut niște acte la primărie în comună și nu am vrut să cheltui bani pe autobuz. Am lăsat copiii la bunici, am luat-o pe sora mea mai mică și am plecat spre Ciortești. Nu e atât de scump microbuzul, dar când nu ai, și doi lei ți se par mulți. Am mers aproximativ două ore dus și alte două întors, că plouase și era noroi pe drum. De 5 lei cât dădeam pe microbuz, mai bine iau niște dulciuri pentru cei mici. Diana Condurache:

„Toți banii îi am împărțiți. În fiecare lună, 1.500 de lei îi pun deoparte pentru casă, iar restul sunt pentru copii. În fiecare zi cumpăr câte doi litri de lapte din sat, pentru că și băiatul și fata mănâncă lapte. Doi litri costă aproape 10 lei. Fata cea mică mânca lapte praf, dar era foarte scump și am fost nevoită să renunț la el. O cutie de lapte praf costa aproape 60 de lei”, a declarat Diana Condurache.

Femeia, împreună cu cei mici, locuiește în casa socrilor, însă nu mai pot sta foarte mult timp acolo. Conducerea Primăriei a început deja să-i sprijine în construirea unei noi locuințe și le-a oferit un loc unde au început lucrările.

„Oricât încerc să nu mai cheltui bani și să termin casa, dacă copiii vor ceva, nu pot să le spun că nu le iau. Eu cât am fost mică nu am avut și nu vreau să treacă și ei prin asta. Am mers recent la Iași și le-am luat trotinetă, că au văzut la alții. Vreau să fie ei fericiți și să reușim să terminăm casa. Știu că Iulian are grijă de noi de acolo, de sus”, mai spune tânăra mămică.

Citeşte şi:

Filmul amenințării cu moartea la adresa jurnalistei Emilia Șercan, orchestrată de foștii capi ai Academiei de Poliție. „Rupe-i dinții!”

VIDEO | Ludovic Orban, petrecere de ziua lui cu încălcarea regulilor anti-COVID, în Parlament

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

Playtech.ro Monica Pop, afirmație șoc cu privire la vaccinarea anti-covid. Ce surpriză: nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro O infirmieră ATI din Buzău, găsită moartă în maşină. Elisabeta, mamă a trei copii, a lăsat un bilet de adio

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2021. Vărsătorii au de câștigat din interacțiunile cu cei dragi, foarte mult pe plan sufletesc

Știrileprotv.ro Actorul Elliott Page, în prima imagine după extirparea sânilor, la 5 luni după ce a anunțat că este transgender

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Aliatul tău pentru o piele vizibil mai tânără: revoluționarul dispozitiv BEAR de la FOREO (Publicitate)