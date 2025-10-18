Victima unei rețele criminale

Vera a dispărut la începutul lunii octombrie, după ce a ajuns în Thailanda. Agenția de știri Mash relatează: „În loc de ședințe foto și contracte, [Vera] a fost dusă peste graniță în Myanmar, unde a fost transformată în captivă a unui centru de escrocherii”.

Tânăra a căzut victimă unei rețele criminale care operează în zona de frontieră dintre Thailanda și Myanmar. Aceste grupări, formate din bande chineze și miliția birmaneză, administrează centre de apeluri ilegale unde victimele sunt forțate să comită fraude online.

Victimelor li se confiscă pașapoartele și telefoanele mobile. Ele sunt amenințate cu recoltarea de organe sau prostituție forțată dacă nu reușesc să escrocheze sume mari de bani de la victime online.

Soarta tragică a Verei

Familia Verei a primit vești tragice despre soarta ei. Inițial, li s-a cerut o jumătate de milion de dolari pentru recuperarea corpului. Ulterior, au fost informați că trupul ei a fost incinerat.

Agenția de știri Mash a adăugat: „Singurele cerințe pentru „slujba” ei erau să fie frumoasă și să extorcheze bani de la clienți bogați”.

O problemă de amploare

Cazul Verei nu este izolat. Se estimează că până la 100.000 de persoane ar putea fi ținute captive în astfel de centre de sclavie modernă din regiunea de frontieră Myanmar-Thailanda.

O altă victimă, Dashinima Ochirnimayeva, în vârstă de 24 de ani din Siberia, a avut mai mult noroc. Ea a fost salvată de diplomații ruși după ce a fost atrasă într-o situație similară.

Aceste rețele recrutează în special femei tinere și atrăgătoare, promițându-le cariere în modeling. Odată ajunse la destinație, victimele sunt forțate să participe la scheme de înșelăciune online.

Agenția Mash descrie condițiile inumane din aceste centre: „Cei care nu se supun sunt biciuiți și amenințați că vor fi vânduți pentru organele lor”.

Autoritățile din mai multe țări încearcă să combată acest fenomen. Ambasadorul rus în Thailanda, Yevgeny Tomikhin, a fost implicat personal în eliberarea lui Dashinima Ochirnimayeva.

În ciuda eforturilor autorităților, problema rămâne gravă. Centrele de sclavie modernă continuă să opereze, profitând de vulnerabilitatea tinerilor în căutare de oportunități de muncă în străinătate.

