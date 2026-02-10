Mai multe publicaţii, inclusiv AFP, au dezvăluit recent cum unii bărbaţi kenyeni, adesea fără niciun trecut militar, s-au trezit, după ce au ajuns în Rusia, obligaţi să semneze un contract cu armata rusă şi au fost apoi trimişi pe front în Ucraina, unde mulţi dintre ei au fost ucişi.

„Se pare că există un model de atragere a oamenilor şi apoi de ucidere a lor”, deplânge secretarul principal al Ministerului kenyan de Externe, Abraham Korir Sing’Oei, într-un interviu acordat pentru AFP.

Diplomatul kenyan de rang înalt denunță un „program intenţionat de recrutare în mod ilegal a unor persoane de origine africană, inclusiv kenyeni, şi de a-i transforma într-un fel de combatanţi într-o lume din care nu fac parte”.

AFP scrie că a discutat cu patru kenyeni întorşi din Rusia, trei dintre ei răniţi. Unul dintre ei a plecat în Rusia crezând că va deveni vânzător, alţii doi – agenţi de securitate, iar al patrulea – sportiv de performanţă. Cu toții au fost ademeniți cu salarii cuprinse între 920 şi 2.400 de euro pe lună – o adevărată avere în Kenya, unde mulţi oameni abia de câştigă 100 de euro pe lună.

În ziua sosirii în Rusia sau a doua zi, cei patru bărbaţi au fost obligaţi să semneze contracte cu armata rusă – scrise în alfabetul chirilic – pe care nu le înţelegeau. Apoi au fost trimişi pe front, în Ucraina, după foarte puţină sau nicio formare militară.

Trei dintre ei au ajuns în același loc, la câteva săptămâni diferenţă, în apropiere de Vovceansk, în regiunea Harkov, unde un câmp mare, pe care trebuiau să-l traverseze, era acoperit de cadavre. Doi dintre ei şi-au văzut aproape întreaga unitate – inclusiv kenyeni şi alţi africani – murind în câteva minute, sub focul dronelor ucrainene.

„Toți aceşti oameni sunt folosiţi ca și carne de tun în prima linie”, acuză Abraham Korir Sing’Oei.

Este o situație „dureroasă, tulburătoare, şocantă și total inacceptabilă pentru vremurile moderne”, a subliniat diplomatul kenyan de rang înalt, precizând că autoritățile de la Nairobi au protestat oficial pe lângă regimul de la Moscova.

Dezvăluirile despre africanii și asiaticii ademeniți în Rusia cu oferte false de muncă și remunerare pentru a fi trimiși de fapt pe front s-au înmulțit în ultimul timp. Acuzații grave în acest sens vizează familia fostului președinte sud-african Jacob Zuma, după ce una dintre fiicele sale a intermediat recrutarea unor bărbați trimiși să lupte pentru Rusia.

