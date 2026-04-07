Explozia de la etajul 10 care a spulberat geamurile

Dispozitivul fusese lăsat conectat la priză în dormitor. Pe parcursul nopții, bateria s-a supraîncălzit și a luat foc, declanșând o explozie violentă. Suflul a fost atât de puternic încât a spulberat geamurile apartamentului situat la etajul 10 și a distrus ușa încăperii.

„El încărca trotineta de obicei în dormitor și dormea în sufragerie. Ușa a fost smulsă din țâțâni de suflul exploziei de la bateria trotinetei”, a relatat unchiul victimei.

Imaginile surprinse la fața locului au arătat flăcări violente și o coloană densă de fum ieșind pe fereastră. Vecinii, treziți de zgomotul puternic, l-au văzut pe tânăr ieșind în stare de șoc și au apelat imediat numărul de urgență 112.

Pericolul bateriilor litiu-ion

Trotinetele electrice funcționează pe baza unor acumulatori litiu-ion care, dacă sunt defecți sau utilizați necorespunzător, se pot transforma într-un pericol uriaș.

O singură celulă defectă din structura bateriei poate declanșa o reacție de supraîncălzire în lanț, finalizată printr-o deflagrație.

Contextul este unul îngrijorător, având în vedere popularitatea acestor vehicule. Potrivit statisticilor, aproximativ 50.000 de trotinete electrice sunt vândute anual pe piața din România.

Doar în București, pe parcursul anului trecut, autoritățile au intervenit la șapte incendii provocate de astfel de vehicule.

Recomandările specialiștilor pentru o încărcare sigură

Pentru a preveni transformarea acestor mijloace de transport în pericole mortale, experții recomandă respectarea unor reguli stricte:

Nu interveniți: Dacă observați că din baterie iese fum, nu încercați să stingeți incendiul. Îndepărtați-vă de urgență și sunați la 112.

Verificați integritatea bateriei: Nu conectați la curent trotinete cu baterii vizibil deteriorate, lovite sau umflate.

Folosiți accesorii originale: Utilizați exclusiv încărcătorul furnizat de producătorul vehiculului.

Alegeți un spațiu sigur: Puneți dispozitivul la încărcat într-o zonă aerisită, departe de materiale ușor inflamabile (covoare, perdele, mobilier).

