Harkov, cel mai mare centru universitar al Ucrainei și al doilea oraș ca mărime din această țară, este miercuri dimineață ținta atacurilor armatei ruse.

Imagini cu evacuarea studenților ucraineni și străini aflați încă în Harkov au fost postate miercuri dimineața pe Twitter de Nexta. Din imagini se vede cum sute de tineri s-au încolonat spre ieșirea din oraș, după ce zona a fost atacată cu obuze și rachete de armata rusă.

Evacuation of foreign students from the city of #Kharkiv begins. pic.twitter.com/z7due2YhUy