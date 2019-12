De Mihai Niculescu,

Prudence Fenton, prezentată de prietenii de familie ai artistei drept ”partenerul şi sufletul pereche” al lui Willis, a declarat că este şocată de moartea subită a prietenei sale, arată Variety și Mediafax.

În afară de ” I’ll be there for you” – tema muzicală din Friends, Allee Willis a scris versurile și pentru alte piese celebre, precum tema muzicală din „The Karate Kid” ori piese precum „September” dar și partitura spectacolului de pe Broadway “The Color Purple”.

Willis a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018 pentru piese ca “Neutron Dance”, cântată de Pointer Sisters, “What Have I Done to Deserve This?”, interpretată de Pet Shop Boys şi Dusty Springfield, “Lead Me On”, cu Patti LaBelle.

Willis a câştigat de două ori premiul Grammy, pentru “The Color Purple”, cel mai bun album de teatru muzical, în 2016, şi pentru contribuţia pe care şi-a adus-o la coloana sonoră a peliculei “Beverly Hills Cop”, cu două decenii mai devreme. A fost nominalizată la premiile Tony (pentru “The Color Purple”) şi Emmy (pentru tema din “Friends”).

Publicaţia The Times a numit-o la includerea în Songwriters Hall of fame “o regină a kitschului care făcea să cânte întreaga lume”.

Willis era cunoscută în Los Angeles pentru stilul vestimentar retro ţipător. Vila sa construită în 1937 era văruită în roz şi botezată “Willis Wonderland” (Lumea minunată a lui Willis). Domiciliul său arăta ca un muzeu al istoriei pop, fiind folosit ca locaţie pentru o serie de fotografii realizate recent de publicaţia Variety cu Billie Eilish.

