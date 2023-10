„Am fost cu toții martori că ONU nu deține nici măcar un gram de legitimitate. ONU s-a angajat să asigure continuarea atrocităților. Potrivit familiei de națiuni, Israelul nu are dreptul să se apere”, a afirmat diplomatul israelian.

Erdan a mai spus că nu există discuții care să fie purtate cu Hamas.

„Singura modalitate de a distruge Hamas este să îi extirpăm din rădăcini. De ce nu trageți Hamas la răspundere?”, a mai spus ambasadorul Israelului la ONU.

„Aceasta este o zi neagră pentru ONU şi pentru omenire (…) Astăzi este o zi care va rămâne ca o infamie”, a adăugat Gilad Erdan.

Pe de altă parte, Hamas a transmis, printr-un comunicat de presă, că salută „rezoluţia Adunării Generale a ONU care solicită un armistiţiu umanitar imediat”.

„Cerem punerea sa în aplicare imediată pentru a permite aprovizionarea cu combustibil şi ajutor umanitar a civililor”, se precizează în comunicatul grupării, citat de Le Monde.

Rezoluția prin care ONU cere un armistițiu umanitar imediat între Israel și Hamas a fost adoptată vineri, 27 octombrie, cu 120 de voturi „pentru” și 14 voturi „împotrivă”, printre care cele ale Israelui și Statelor Unite.

De asemenea, 45 de state membre ONU, între care și România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, dar şi Germania şi Marea Britanie, s-au abținut de la vot.

În schimb, Ungaria, Austria, Cehia şi Croaţia au votat împotrivă, fiind alături de Statele Unite.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV